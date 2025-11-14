Prava ljubav bez skandala: Prvo su bili samo prijatelji, a vrijeme njihovu ljubav samo jača

Oskarovac Eddie Redmayne više od desetljeća je u braku s publicisticom Hannah Bagshawe, koju poznaje od studentskih dana, no trebalo mu je dugo vremena da ju pozove na spoj.
Dobitnik Oscara Eddie Redmayne uživao je u rijetkom izlasku kada se sa suprugom Hannah Bagshawe pojavio na proslavi druge godišnjice hotela Broadwick Soho u srijedu. 43-godišnji glumac i njegova godinu dana mlađa supruga izgledali su elegantno i u skladu na proslavi, a u nekoliko navrata pokazali su kako vrijeme samo jača njihovu ljubav.
Njih dvoje upoznali su se još za vrijeme studentskih dana – on na Cambridgeu, ona na Sveučilištu u Edinburghu – gdje su se družili preko zajedničkih prijatelja. Njihovo prijateljstvo trajalo je godinama, a Eddie često ističe kako su se uvijek razumjeli "bez mnogo riječi".
Eddie Redmayne i Hannah Bagshawe - 1 Foto: Afp
Eddie Redmayne i Hannah Bagshawe - 1 Foto: Profimedia
Redmayneu je trebalo više od desetljeća da s Bagshawe pređe na višu razinu, što se dogodilo 2012. dok je snimao film "Jadnici". Prije nego što je uplovio u vezu s Hannah, Eddie je imao nekoliko javno poznatih kratkih romansi, među kojima se spominju Carey Mulligan i glumica Kara Rose Marshall. No upravo je s Hannah, tada već poznatom londonskom publicisticom, pronašao životnu stabilnost i mir koji je tražio.
Par se vjenčao u prosincu 2014. godine u čarobnom Babington Houseu, luksuznom imanju u Somersetu. Vjenčanje je bilo intimno i daleko od hollywoodskog pretjerivanja, baš kako odgovara paru koji izbjegava svjetla reflektora kad god je to moguće.
Eddie Redmayne i Hannah Bagshawe - 3 Foto: Afp
Eddie Redmayne i Hannah Bagshawe - 6 Foto: Afp
Eddie Redmayne i Hannah Bagshawe - 9 Foto: Afp
Danas su roditelji kćeri Iris May i sina Lukea Richarda, a da im je obitelj apsolutni prioritet, vidi se i po tome koliko pažljivo čuvaju privatnost svoje djece.
Iako su oboje uspješni u svojim karijerama – Eddie u glumi, a Hannah kao publicistica i financijska PR stručnjakinja – par se stalno međusobno podržava. Redmayne nerijetko ističe da je njegova supruga "njegov najveći oslonac" te da bez njezine organizacije i smirenosti ne bi mogao balansirati zahtjevnu karijeru.
Eddie Redmayne i Hannah Bagshawe - 7 Foto: Afp
Eddie Redmayne i Hannah Bagshawe - 2 Foto: Profimedia
U vremenu turbulentnih hollywoodskih veza, Eddie i Hannah ostaju dokaz da slava ne mora ugroziti stabilnost, a da se najčvršće ljubavi često rađaju iz dugogodišnjeg prijateljstva. Njihova veza, nenametljiva i daleko od skandala, postala je jedna od najljepših i najtrajnijih ljubavnih priča među zvijezdama.
