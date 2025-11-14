Nitko nije znao da je članica bizarnog kulta, a bila je omiljena tinejdžerska zvijezda

Zvijezda serije "Tree Hill" Bethany Joy Lenz progovorila je o životu u kršćanskom kultu te kako se jedva izvukla iz njega.

Početkom 2000-ih glumica Bethany Joy Lenz bila je jedna od zvijezda popularne tinejdžerske serije "Tree Hill", u kojoj su glumili i Sophia Bush, Chad Michael Murray te Hilarie Burton.

Mnogi ne znaju da je za to vrijeme vodila dvostruki život. Dok je radila na hit-seriji, istovremeno je bila duboko posvećena maloj, ultrakršćanskoj grupi koju je vodio sumnjivi pastor iz Idaha, čovjek koji je postupno počeo kontrolirati njezinu karijeru, životne odluke, a na kraju i njezin bankovni račun.

Deset godina joj je trebalo da shvati kako je u kultu. Kada je napokon uspjela izaći, morala je početi ispočetka uz očišćene račune, uz sram i žaljenje jer neke stvari nije povezala ranije.

"Ne smatram to hrabrim. Smatram to važnim. Ne vjerujem da ikome pomaže da živim u tišini sa svojom patnjom", izjavila je Lenz, koja je svoje iskustvo ispričala u autobiografiji "Dinner for Vampires: Life on a Cult TV Show (While Also in an Actual Cult!)".

Glumica, koja je u devet sezona te hit-serije glumila dobrodušnu Haley James Scott, otkrila je da je sve počelo kao mala kućna biblijska grupa u Los Angelesu, a s vremenom se pretvorilo u zajednicu koja je poticala izolaciju.

"Moraju te natjerati da ne vjeruješ nikome oko sebe kako bi jedini ljudi kojima vjeruješ bili, prije svega, vođe grupe, a zatim drugi članovi, ali samo ako to vođe odobre i ako vas u tom trenutku ne okrenu jedne protiv drugih, što se također stalno događa", poručila je Lenz za Variety te priznala kako je to stvorilo pukotinu nepovjerenja između nje i ostatka glumačkog ansambla i produkcijskog tima.

"Koliko god sam ih voljela, uvijek sam imala temeljnu misao: ako patim, ako mi je teško, ne mogu nikome od njih reći. Osjećaš se nevjerojatno usamljeno", ispričala je glumica te dodala kako joj je upravo snimanje u dalekoj Sjevernoj Karolini spasilo život: "Ondje sam provodila devet mjeseci godišnje. Stalno sam putovala amo-tamo, ljudi su me posjećivali, ali moj je život bio izgrađen u Sjevernoj Karolini. I mislim da je ta fizička udaljenost napravila veliku razliku kad je došlo vrijeme da se probudim."

Iako su mnogi njezini kolege sa seta shvatili o čemu se radi, a jedan od njih - u pitanju je Craig Sheffer - izravno joj je to rekao u lice, Lenz je isprva odbila pomisao da se radi o kultu. Vjerovala je pastoru, kojeg je upoznala preko biblijske grupe nakon selidbe u Los Angeles.

"Uvijek sam tražila mjesto kojem pripadam", kazala je za People pa nastavila kako je odrasla kao evangelička kršćanka i jedino dijete para koji se rano vjenčao i razveo kada je imala 16 godina.

Isprva je obožavala tu biblijsku grupu jer nikad ranije nije osjećala takvu povezanost. Nije joj bilo sumnjivo ni kada je jedan gostujući pastor nagovarao ljude da se presele u kuću u Idahu kako bi zajedno živjeli u zatvorenoj zajednici.

"Još je izgledalo normalno, a onda se počelo mijenjati. Ali kad se to počelo događati, bila sam preduboko u odnosima da to primijetim. Osim toga, bila sam jako mlada", poručila je glumica.

Točka prevrata dogodila se 2011., kada je dobila kćer Rosie. Tek tada je shvatila da želi napustiti kult.

"Ulog je bio ogroman. Bili su mi jedini prijatelji. Udala sam se u tu grupu. Cijeli život izgradila sam oko njih. Ako bih priznala da sam pogriješila… sve bi se srušilo", zaključila je Lenz.

Iako tijekom cijele knjige nije spominjala ime tog kulta, mnogi su njezine navode povezali s organizacijom The Big House Family, koju je vodio njezin nekadašnji svekar Michael Galeotti, za je čijeg sina bila udana u to vrijeme te s kojim ima Rosie. Upravo zbog nje ne žali za svime: "Ne žalim zbog svega što sam proživjela. Da nije bilo ovoga, danas ne bih imala svoju prekrasnu kćer. Ne bih bila u mogućnosti ispričati svoju priču i pomoći ljudima koji su prošli isto, a koji zbog toga osjećaju sram."

Nada se kako će njezina knjiga osnažiti mnoge koji su u sličnoj situaciji: "Ovo vidim kao ono što je ispravno učiniti."

