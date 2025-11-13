Severina podijelila nikad viđene prizore sina: ''Dobila sam odobrenje jače od bilo kojeg zakona''

Severina je na Instagramu podijelila emotivan video koji je nastao tijekom koncerta u Areni Zagreb.

Severina je na koncertu u zagrebačkoj Areni raznježila svoje fanove emotivnim prizorima sa sinčićem Aleksandrom.

Fotografije i videi nizali su se jedan za drugim dok je s pozornice pjevala pjesmu "Rođeno moje".

''Mi smo prošli jedan težak životni put, ali on je sada sa mnom i izrastao je u prekrasnog tinejdžera'', rekla je na videu koji je sama objavila na Instagramu.

Uz dirljive kadrove dodala je i emotivan opis.

''Bila sam jedna od rijetkih majki na svijetu koja nije smjela ponosno objavljivati fotografije svog sina. Srećom, na kraju sam odobrenje dobila od najvažnije osobe – mog djeteta. Odobrenje jače od bilo kojeg zakona i birokrata. I konačno ponovno živimo sritno i lipo'', napisala je.

''Nažalost, mnoge žene su i dalje u začaranom krugu bešćutnog i korumpiranog sustava – od socijalne skrbi do sudova. Bez sredstava za financiranje beskrajnih postupaka i nade za pravdom. Mnoge od žena često ostaju usamljene u svojoj borbi, potpuno iscrpljene financijski i psihički. Grije ih jedino dječja ljubav. I mene je ona održala da sve izdržim. Ljubav uvijek pobjedi zlo.'', dodala je.

Njezina objava izazvala je lavinu reakcija.

''Drugo ime ti je hrabrost'', ''Ljubav za vas dvoje'', ''Bravo! Nikad bolja'', ''Najteže borbe najjači vode'', ''Rasplakala sam se, ali ovo su suze radosnice. Ljubav pobjeđuje zlo, a svjetlost uvijek ubija tamu. Majka i sin, to je toliko jaka veza, da je nitko ne može slomiti'', ''Suze su mi samo išle'', ''Samo majka ima toliku količinu ljubavi'', ''Ostala sam bez riječi, divna naša Seve'', dio je komentara s Instagrama.

