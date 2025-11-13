Naša glazbena diva odvažila se na rijetki izlazak zbog velikog prijatelja

Radojka Šverko pojavila se na Interliberu na predstavljanju biografije ''Alfi Kabiljo - Viva la musica!''

Jedna od naših najcjenjenijih vokalnih umjetnica, Radojka Šverko, rijetko se pojavljuje u javnosti, ali zbog jednog je događanja sada napravila iznimku.

Naime, naši fotografi snimili su je na Interliberu u Zagrebu, na predstavljanju knjige "Alfi Kabiljo – Viva la musica! Živjela glazba!".

Svojim upečatljivim stilom, u crno-zlatnoj kombinaciji i prepoznatljivim šeširom, Radojka je plijenila pažnju okupljenih.

Inače, Radojka i Alfi bili su veliki prijatelji i kolege, a cijenjeni dirigent i skladatelj zauvijek nas je napustio 1. travnja ove godine. Više o tome pisali smo OVDJE.

Životnu priču naše glazbene dive pročitajte OVDJE.

