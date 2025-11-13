Naša glazbena diva odvažila se na rijetki izlazak zbog velikog prijatelja

Radojka Šverko pojavila se na Interliberu na predstavljanju biografije ''Alfi Kabiljo - Viva la musica!''
Naime, naši fotografi snimili su je na Interliberu u Zagrebu, na predstavljanju knjige "Alfi Kabiljo – Viva la musica! Živjela glazba!".
Radojka Šverko Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Svojim upečatljivim stilom, u crno-zlatnoj kombinaciji i prepoznatljivim šeširom, Radojka je plijenila pažnju okupljenih.
Radojka Šverko Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Radojka Šverko Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Inače, Radojka i Alfi bili su veliki prijatelji i kolege, a cijenjeni dirigent i skladatelj zauvijek nas je napustio 1. travnja ove godine. Više o tome pisali smo OVDJE.
Alfi Kabiljo Foto: Josip Regovic/Pixsell
Alfi Kabiljo Foto: Tomislav Miletic/Pixsell
Životnu priču naše glazbene dive pročitajte OVDJE.
Radojka Šverko - 4 Foto: Cropix
Radojka Šverko - 7 Foto: Cropix
Radojka Šverko - 3 Foto: Cropix
