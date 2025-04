Životna priča naše glazbene dive: Od teških početaka do najljepšeg glasa na svijetu

Radojka Šverko proslavila je 77. rođendan, a još uvijek joj nije u planu stati s nizanjem velikih uspjeha.

Naša glazbena diva Radojka Šverko više od pola stoljeća oduševljava javnost svojim glazbenim talentom, a ovih dana ima velik razlog za slavlje. Naime, u srijedu je proslavila 77. rođendan.

Radojka Šverko - 4 Foto: Cropix

Radojka Šverko Foto: Tomislav Kristo / CROPIX

Sve je počelo u Pazinu, u kojem je rođena. Odrasla je u Buzetu, a već je u osnovnoj školi pokazala glazbeni interes. U intervjuu prije nekoliko godina Šverko nam je priznala da zapravo potječe iz glazbene obitelji u kojoj se uvijek pjevalo.

Radojka Šverko Foto: Neja Markicevic / CROPIX

''Rekla bih da su geni odredili moj glazbeni put. Potječem iz obitelji u kojoj je bilo četvero djece. U kući se uvijek pjevalo, pa i nije čudno da smo se svi družili s glazbom i kao odrasli. Moja najstarija sestra i pokojni brat završili su glazbenu naobrazbu i radili kao nastavnici glazbe. Moja mlađa sestra i ja smo često sudjelovale na natjecanjima pod nazivom Prvi pljesak ili Mikrofon je Vaš. Bile smo uvijek dobro plasirane, čak smo i pobjeđivale. Moja je mlađa sestra odlučila posvetiti se drugom zanimanju, a mene su sve dalje i jače privlačile note, glazba, pozornica – sve do današnjih dana", ispričala nam je Radojka svojedobno.

Radojka Šverko - 5 Foto: Cropix

Tada je komentirala i što je bilo najteže u počecima njezine karijere.

"Mlada sam se udala i rodila kćer. Živjela sam u to vrijeme u Rijeci, u velikoj obitelji. Uloga koju mi je život namijenio nije se razlikovala od uloge bilo koje druge žene i majke, domaćice, čistačice, vrtlarice, njegovateljice. Nije bilo lako ni jednostavno igrati potpuno različite uloge – privatnu i poslovnu. Zahvaljujući razumijevanju obitelji usavršila sam pretvoriti sebe iz uloge pepeljuge u zvijezdu pozornice", rekla je naša glazbena diva.

Radojka Šverko - 3 Foto: Cropix

Radojka Šverko Foto: Neja Markicevic / CROPIX

Iako je pred njom bilo mnoštvo izazova, to ju nije spriječilo u nizanju velikih uspjeha, i to onih međunarodnih.

"Bilo je zaista mnogo putovanja u različite zemlje svijeta. Ne znam koju bih posebno izdvojila. Svako putovanje bilo je novi izazov, jesam li putovala na neki svjetski ili internacionalni festival. Najčešće je to bilo s kompozitorom gospodinom Alfijem Kabiljom. No ostvarila sam suradnje i s drugim autorima. Izdvojila bih gospodina Juru Robežnika i Dušana Velkaverha, čiju sam skladbu izvodila na Olimpijadi pjesme u Ateni, gdje smo se plasirali na drugo mjesto. Neću nabrajati sve plasmane na ostalim festivalima, samo ću se prisjetiti gradova koji su nas slavili: Puerto Rico, Malta, Palma de Mallorca, Tokio, Seul, Melbourne, Caracas, Pariz, Firenca, Caven, Rio de Janeiro, Curacao, Pariz, Amsterdam, Scheveningen, Heidelberg, Bukurešt, Budimpešta, Sofija, Rim, Cannes, Milano... Ima toga još. Izdvojila bih povratak iz Puerto Rica letom za New York, kada su me putnici u avionu dočekali pljeskom i čestitali na pobjedi otvaranjem šampanjca izvikujući moje ime. To se ne zaboravlja lako", rekla nam je u intervjuu.

Radojka Šverko - 1 Foto: Cropix

Radojka Šverko - 2 Foto: Cropix

Alfi Kabiljo bio joj je veliki prijatelj, a nedavno smo je imali priliku vidjeti i na njegovu posljednjem ispraćaju.

Pogreb Alfija Kabilja, Radojka Šverko Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Pogreb Alfija Kabilja, Radojka Šverko Foto: Goran Mehkek / CROPIX

U svojoj se dugogodišnjoj karijeri susrela sa svjetski poznatim glazbenicima, među njima i s legendarnim Davidom Bowiejem.

Radojka Šverko Foto: Neja Markicevic / CROPIX

"On je bio baš jedno simpatično, drago stvorenje. On je u počecima svoje karijere bio sušta suprotnost onoga što je tijekom svoje karijere o njemu bilo znano", ispričala nam je svojedobno.

Radojka Šverko - 7 Foto: Pixsell

Radojka Šverko - 4 Foto: Pixsell

Mogla je živjeti gdje je htjela, ali uvijek se rado vraćala u svoju Hrvatsku.

''Evo ga, reći ću vam, s obzirom na zrelost mojih godina, da sam čak po Downbeatu i Billboardu, tamo negdje 80-ih godina, bila proglašena kao najljepši glas na svijetu'', prisjetila se jednom prilikom za naš IN magazin.

Radojka Šverko - 2 Foto: Pixsell

Ipak, ubrzani tempo života ostavio je trag na njezinu zdravlju. Imala je čak dva infarkta. Prvi je bio 2010. godine nakon što joj je pozlilo na nastupu, a drugi prilikom odlaska na kontrolu u bolnicu. Nakon toga ugrađena su joj četiri stenta.

Radojka Šverko - 1 Foto: Pixsell

Pedeset godina glazbene karijere proslavila je 2017. godine velikim koncertom u KD-u Vatroslav Lisinski uz Zagrebačku filharmoniju, a još uvijek joj nije u planu stati s nizanjem uspjeha.

Radojka Šverko Foto: Neja Markicevic / CROPIX

Radojka Šverko Foto: Tomislav Kristo / CROPIX

