Evo što je naša bivša misica odgovorila na pitanje je li se udala u tajnosti!

Na jubilarnoj 20. reviji modnog brenda Snježane Schillinger, okupile su se brojne zvijezde. Model i glumica Petra Maroja ekskluzivno je za IN Magazin progovorila o svojem plemićkom podrijetlu, a Antea Kodžoman komentirala glasine da se udala u tajnosti. Da je sretna u naručju svojeg partnera, priznala nam je i Maja Cvjetković. Modno-ljubavne minute donosi naš Davor Garić za IN magazin.

U srijedu su se ujedinili muzejski eksponati i ženstvene haljine. U Muzeju grada Zagreba svoju kolekciju jesen/zima predstavio je modni brend Duchess.



''Kolekcija je savršena. Ovo mi je možda čak i jedna od najdražih. Svaki put mislim da mi je ta najdraža, i evo, ovaj put je isto tako! Jako su ženstvene haljine, jako! Haljine su divne, vjenčanica je božanstvena'', komentirala je Maja Cvjetković, Miss Hrvatske 2025. godine.

''Ja mislim da je nit poveznica svih Snješkinih revija, ta jedna ženstvenost, dominiraju haljine, što nije tako čest slučaj na modnim pistama, ali to je upravo razlog zašto je volim'', objasnila je Borna Kotromanić.



''Oni uvijek izaberu nešto za mene ovako specijalno, znaju da ja volim boje. Ne dam se ni iz ljeta, ni iz proljeća'', komentirala je Alka Vuica.



''Kolekcija je baš takva, jedna slavljenička i za ovu sezonu božićnih domjenka, novih godina i svega. Prostor je takav da je sam po sebi zadao neke elemente. Meni je prostor od prve sekunde bio fantastičan! Tu smo u ejdnom sakralnom dijelu. Tu su umjetnine iz katedrale i ostalih baroknih crkvi'', objasnila je Snježana Schillinger.

Petru Maroju, model, glumicu i poduzetnicu, nismo vidjeli jedno 15-ak godina u javnosti, a vrijeme za nju kao da je stalo.

Izgleda odlično.



''Hvala ti lijepa. Da, istina je, nije me bilo jako dugo, ali vratila sam se na velika vrata'', rekla je Petra.

A što je radila kroz ovih 15 godina?

''Sad trenutačno radim sa longevity proizvodima, bavim se dugovječnošću'', otkrila je.

Kada je dugovječnosti i mladolikost u pitanju, koji je njezin recept?

''Ja se vodim onim da dugovječnost kreće iznutra, prema tome ne bavim se stvarima koje su samo lokalne! Ne samo botoxom i stvarima koje rješavaju problematiku izvana, nego rješavam problematiku iznutra prema van'', objasnila je Petra koja je zapravo plemićkog porijekla, ima plamićke krvi.

Što to točno znači u Hrvatskoj?

''To je istina! To znači da imamo plemićko porijeklo, odnosno da možeš unazad godinama, stoljećima dokazati svoje plemenito podrijetlo. To je nešto na što bi svatko trebao biti ponosan, a ne zna jako puno ljudi o tome u Hrvatskoj, niti ja volim previše o tome pričati, ali evo, mogu samo potvrditi'', otkrila nam je Petra.

Za Anteu Kodžoman, agenticu za nekretnine i bivšu Kraljicu Hrvatske, šuška se da je uplovila u bračnu luku.



''A šuška se, šuška! Nek se šuška i dalje!'', rekla je Antea zagonetno.

Snježana je neki dan napisala - ''dvostruke kume''?!

''Ona je jedna stvarno divna duša, svi koji nju osobno poznaju, ne samo preko medija, znaju o čemu pričam'', dodala je Antea ne otkrivajući previše o svom ljubavnom statusu.

Ivana Lovrić je svoju djevojčicu Eli dobila prije godinu i pet mjeseci.

''Sve je naučila, počela je pričat, hodala je sa deset mjeseci, ali još ne spava! Ljudi moji ja ne znam šta više da radim, dajte neki savjet, pomagajte, javite mi se svi na Instagram. Sad je i Boris dobio prinovu, tako da nam je čitava Colonija u pelenama'', našalila se Ivana.

Osmijeh Maje Cvjetković na licu mi govori 100 riječi. Sretna je u životu.

''Jesam! Poslovno mi jako dobro ide, sretna sam, privatno mi jako dobro ide, Vita mi je zdrava, sretna - što je najbitnije, tako da se nemam što požaliti'', a za partnera s kojim je došla izjavila je kratko da je super.

Koliko je ženama važno da uz sebe imaju frajera koji ju čini sretnom?

''Pa ja mislim da je jako bitno da imamo uz sebe općenito ljude koji nas čine sretnim! Počevši od prijateljica, dečka, muža, sve je jako bitno da biramo ljude koji nas čine sretnim i uveseljavaju u životu. Jednostavno nam daju pozitivnu energiju i mi njima. Previše svi imamo problema, da bi uz to opterećivali druge ljude sa svojim problemima, tako da ta pozitivna energija dobro dođe'', zaključila je Maja.

Bila je to jubilarna 20. revija s potpisom Snježane i njezina poslovnog partnera, dizajnera Antuna Tina Brišara, a nove se ideje već vrzmaju po glavi.

