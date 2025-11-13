Tko je supruga Willa Ferrella? Njihova priča počela je sasvim neočekivano!

Will Ferrell i njegova dugogodišnja supruga Viveca Paulin jedan su od najpostojanijih parova Hollywooda, a njihova priča počela je sasvim neočekivano.

Holivudski glumac Will Ferrell prošlog vikenda pojavio se u rijetkom izlasku u javnost sa suprugom Vivecom Paulin, s kojom je u braku već 25 godina.

Pojavili su se zajedno na glamuroznom Baby2Baby događaju u Los Angelesu, koji svake godine organizira Jessica Alba.

Will Ferrell i Viveca Paulin - 12 Foto: Profimedia

Glumac iz filma ''Daddy’s Home'' također je predstavio i luckastu plavu frizuru toliko neuobičajenu da je gotovo sigurno riječ o transformaciji za novu filmsku ulogu. Naime, Ferrell je ove jeseni u Georgiji snimao film ''Judgment Day'' sa Zacom Efronom.

Will Ferrell i Viveca Paulin - 10 Foto: Profimedia

Will Ferrell i njegova supruga Viveca Paulin već su godinama jedan od najtiših, ali i najstabilnijih parova u Hollywoodu. Iako glumac rijetko priča o privatnom životu, kad to učini — jasno je da iza njihove veze stoje humor, prijateljstvo i duboko razumijevanje.

Ferrell i Viveca upoznali su se još 1991. godine na satu glume u Los Angelesu. U početku su nakratko izlazili, no ubrzo su odlučili ostati prijatelji. Ta je faza trajala gotovo pet godina — sve dok se njihova veza ponovno nije rasplamsala.

Will Ferrell i Viveca Paulin - 7 Foto: Profimedia

Will Ferrell i Viveca Paulin - 8 Foto: Profimedia

Par se vjenčao 12. kolovoza 2000. godine, a danas imaju tri sina: Magnusa, Mattiasa i Axela.

Ferrell ne skriva da je tajna njihove dugovječnosti — humor.

''Privukao nas je isti smisao za humor. To je ostalo temelj našeg odnosa'', rekao je jednom prilikom.

Čak i nakon dva desetljeća braka, njihova interna natjecanja u humoru traju. Viveca je, kako kaže, teška publika, pa kad je Ferrell uspije nasmijati, njen komentar glasi: ''OK, OK, još uvijek to imaš.''

''S vremena na vrijeme, nasmijem je, a ona kaže: ''U redu, u redu. Još uvijek imaš žicu''... Kroz sve životne uspone i padove i podizanje obitelji... uvijek je sjajno imati partnera u zločinu s kojim se možete odmaknuti od svađe i jednostavno podijeliti misao i trenutak, gdje ste oboje i dalje na istoj strani i na taj način se povežete'', rekao je za People prošle godine.

Will Ferrell i Viveca Paulin - 6 Foto: Profimedia

Will Ferrell i Viveca Paulin - 3 Foto: Profimedia

Viveca Paulin, rođena u Švedskoj, odrasla je u Bostonu i diplomirala povijest umjetnosti. Danas radi kao aukcionarka i kolekcionarka umjetnina, a izvan reflektora uživa u jednostavnom obiteljskom životu.

Par zajedno vodi humanitarnu zakladu koja podržava studentice-sportašice na USC-u, fakultetu na kojem je Will studirao sportsko novinarstvo.

