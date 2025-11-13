Zaljubljena Aniston prvi put se raspričala o novom dečku: ''On je doista izvanredan čovjek''

Prvi put otkako je potvrdila novu vezu, Jennifer Aniston u intervjuu je ispričala o odnosu s Jimom Curtisom.

Jennifer Aniston početkom mjeseca poslije višemjesečnog šuškanja potvrdila je vezu s hipnoterapeutom Jimom Curtisom, a sada je prvi put javno progovorila o novom partneru s kojim je, kako kaže, "napokon pronašla mir i jasnoću".

Zvijezda serija "Prijatelji" i "The Morning Show" u razgovoru za ELLE nije štedjela riječi hvale za svog dečka.

"Hipnoterapija je samo jedna od stvari kojima se bavi. On je doista izvanredan čovjek koji pomaže mnogim ljudima. Vrlo je poseban, ali istovremeno normalan, ljubazan i ima iskrenu želju pomoći drugima da izliječe svoje traume i pronađu jasnoću", izjavila je Aniston, koja je za isti časopis snimila senzualni editorijal. "Predivno je posvetiti život takvom pozivu."

Kao i mnogi parovi danas, Aniston je učinila svoju vezu s Curtisom službenom na Instagramu na njegov rođendan zajedničkom fotografijom, koju je opisala uz natpis "Sretan rođendan, ljubavi moja. Neizmjerno te cijenim", na što je hipnoterapeut uzvratio emotikonom srca.

Glumica ga je pratila na društvenim mrežama posljednje dvije godine, a romansa je navodno započela ovog ljeta, kad su ih paparazzi snimili na odmoru na Mallorci. Par je snimljen i na premijeri treće sezone serije "The Morning Show", a prema izvoru bliskom holivudskoj zvijezdi, Curtis je fasciniran njezinom karijerom, i glumačkom i poslovnom, i voli biti uz nju na svakom koraku.

