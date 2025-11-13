Jedna od naših najtraženijih manekenki sve iznenadila pojavom nakon godina izbivanja iz javnosti

Nakon godina potpune medijske tišine bivša manekenka Petra Maroja ponovno je zablistala u javnosti kad se pojavila na modnoj reviji Snježane Schillinger i izazvala val nostalgije i znatiželje među modnim zaljubljenicima.

Na događanje je stigla u raskošnom, ali nenametljivom izdanju – u crnoj satenskoj haljini s čipkastim detaljima i dugim crnim kaputom profinjenih tekstura. Uz prirodnu šminku, elegantnu frizuru i minimalističku torbicu, Petra je ostavila dojam žene koja se ne vraća zbog pompe, nego zbog stila.

Publika i modni znalci odmah su primijetili da se Maroja od dana najveće slave gotovo ništa nije promijenila. Plava bujna kosa u repu i blistavi osmijeh i dalje su tu.

Petra se godinama nije pojavljivala na javnoj sceni. Posljednji put viđena je ove godine u svibnju na događanju Hrvatskog plemićkog zbora u Solinu, gdje je sudjelovala u radu Velikog plemićkog vijeća –udruge u kojoj je aktivna gotovo dva desetljeća.

Ipak, upravo je revija Snježane Schillinger označila njezin prvi veći modni comeback, što je veliko iznenađenje s obzirom na njezinu dugogodišnju odluku da se povuče iz showbizza.

Petra Maroja u svijet manekenstva ušla je vrlo rano – sa samo 14 godina. Brzo je postala jedno od prepoznatljivih lica domaće modne scene 2000-ih. Njezin izgled, stav i scenska prisutnost donijeli su joj brojne angažmane, editorijale i nastupe na pistama diljem Hrvatske.

Nakon što je izgradila status uspješne manekenke, Petra se okušala i u glumi. Pojavila se u telenoveli ''Sve će biti dobro'' i igranom filmu ''Majka asfalta''.

Uz to je postala i reality lice kada se pojavila u showu ''Farma'' (2009.), u kojem je sudjelovala u nekoliko najpraćenijih trenutaka sezone.

Nakon intenzivnih godina u javnosti Petra se zaljubila u poduzetnika Vuka Bella, s kojim je započela novi, mirniji život daleko od kamera. Uslijedilo je njezino potpuno povlačenje iz medija.

Danas živi između Zagreba i Münchena, održava izrazito privatan život i gotovo ništa ne dijeli na društvenim mrežama. U javnosti se pojavljuje isključivo povremeno – na događanjima koja su vezana za kulturu, modu ili njezin rad u Hrvatskom plemićkom zboru.

