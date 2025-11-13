Ma, nemoguće! Možete li vjerovati koji rođendan slavi vrckava glumica Petra Kurtela?

Petra Kurtela proslavila je rođendan u velikom stilu, pratitelji su teško povjerovali koliko je godina napunila.

Hrvatska glumica Petra Kurtela proslavila je svoj 43. rođendan, a fotografije koje je podijelila na Instagramu izazvale su lavinu komentara – mnogi njezini pratitelji jedva su povjerovali da ima već toliko godina.

''Sretan mi rođendan! I da, lagali su nam. Turns out: četrdesete su nove desete!'' napisala je u opisu.

"(Danas) slavim 43 godine i još uvijek nosim minice i soknice, probavam nove stvari koje mi (još) ne idu i one koje mi vjerojatno neće nikad ići. Ne nosim šminku ili nosim hrpetinu šminke. Potrebe svog tijela stavljam ispred društvenih normi i zato često izgledam ovako. Radim gluposti i glumim k'o da nema sutra. Godine su samo broj, vjernost sebi je zauvijek", poručila je Petra.

Petra Kurtela - 9 Foto: Instagram

Petra Kurtela - 7 Foto: Instagram

''43!? Ja sam mislila 35, 38 max! Sretno'', ''Ja nisam znala da ti imaš niti 40, Sretan ti rođendan! I da uvijek budeš tako slobodna!'', ''Koje 43… nisam mislila ni da je 34… iako sam bila klinka kad sam gledala ‘Zabranjena ljubav’'', ''Predobro, raketa si'', ''Ostani uvijek takva Petrice'', ''Ma sretan ti ročkas, tvoja šašavoća je bezvremenska'', ''Smijeh te čini djevojčicom'', pisali su joj pratitelji u komentarima.

Pogledaji ovo Celebrity "E, ovo je već duo!": Susret našeg Slavonca s regionalnom zvijezdom raspametio internet!

Petra Kurtela rođena je 12. studenoga 1982. u Zagrebu. Odrasla je u obitelji koja ju je uvijek poticala na kreativnost, pa nije iznenađenje da je već kao djevojčica pokazivala interes za umjetnost, glumu i ples. Svestranost, prirodna karizma i izražen scenski talent pratili su je od ranog djetinjstva.

Glumom se počela baviti već u tinejdžerskim godinama, kada je upisala dramske radionice i sudjelovala u školskim predstavama. Nakon završene srednje škole odlučila je slijediti svoj poziv te upisati glumu. Vrlo brzo postaje dio mladih nada hrvatske televizijske i kazališne scene.

Petra Kurtela Foto: Josip Moler / CROPIX

Petra Kurtela - 1 Foto: Instagram

Petra Kurtela - 10 Foto: Instagram

Široj javnosti prvi put se istaknula početkom 2000-ih u TV projektima i kazališnim predstavama, a potom dobiva ulogu koja će je učiniti jednim od prepoznatljivih lica hrvatske pop-kulture.

Ogroman broj gledatelja upoznao ju je kao Lanu Kos u megapopularnoj seriji ''Zabranjena ljubav'', u kojoj je ostavila snažan dojam i osvojila simpatije publike. Ta uloga obilježila je njezinu ranu karijeru, ali i otvorila vrata daljnjim televizijskim i filmskim projektima, u kojima se Petra dokazala kao glumica širokog raspona – od drame do komedije.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Naša misica raspričala se na španjolskom i osvojila internet: ''Najjača hrvatska predstavnica!''

Iako je postigla veliku popularnost na televiziji, Petra je ostala vjerna kazalištu. Igrala je u nizu predstava različitih poetika, pokazujući ne samo glumačku zrelost nego i sposobnost da uloge nosi duboko emocionalno, intuitivno i s izraženim osjećajem za detalj.

Petra je u javnosti poznata i kao izrazito iskrena, prirodna i nekonvencionalna osoba. Tijekom godina otvoreno je govorila o osobnim izazovima, majčinstvu, ponovnim pronalaskom sebe i promjenama koje donosi život. Majka je sina Relje, a tijekom godina isticala je da joj je roditeljstvo jedno od najvažnijih iskustava koje ju je oblikovalo.

Petra Kurtela Foto: PR

Petra Kurtela - 6 Foto: Instagram

U skladnoj je vezi s dugogodišnjim partnerom Igorom Banovićem.

Galerija 17 17 17 17 17

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Leonarda Boban u izlasku pokazala divne kćeri, koje su već odrasle mlade žene

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ako trebate motivaciju za trening, samo pogledajte najnovije fotke Dilette Leotte!

Pogledaji ovo Celebrity Jakov opet bez Kolinde u izlasku, podržao uspješnu Hrvaticu i njezin brend