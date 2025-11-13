Jedan detalj otkrio da se u životu bivše Kraljice Hrvatske dogodila velika promjena!

Na reviji brenda Duchess, koju potpisuje dizajnerica Snježana Schillinger, u prvi je plan zasjala bivša Kraljica Hrvatske Antea Kodžoman, danas Gaćeša, koja je svojim glamuroznim izdanjem privukla veliku pozornost.

Na modnoj reviji brenda Duchess, iza kojeg stoji dizajnerica Snježana Schillinger, posebnu je pozornost privukla bivša Kraljica Hrvatske Antea Kodžoman.

Lijepa Antea došla je pružiti podršku svojoj dugogodišnjoj prijateljici, a pritom je očarala elegantnim večernjim izdanjem.

Antea Kodžoman - 1 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Antea je oduševila u bijeloj uskoj haljini s visokim prorezom, koju je kombinirala s raskošnim krznenim kaputom, bijelim štiklama i minimalističkom torbicom. Duga valovita kosa i suptilan glamurozni makeup upotpunili su njezin sofisticiran look, zbog kojeg je ponovno dokazala zašto je godinama slovila za jednu od najljepših domaćih manekenki.

Antea Kodžoman - 3 Foto: Josip Bandic / CROPIX

Da je u njezinu privatnom životu došlo do velikih promjena, otkriva profil na stranici agencije za nekretnine Eurovilla, gdje Antei sada stoji novo prezime – Gaćeša. Time je potvrđeno da se Antea ovog ljeta udala, i to bez medijske pompe.

Antea Kodžoman Eurovilla Foto: Screenshot

Antea Kodžoman - 4 Foto: Antea Kodžoman/Cropix

Identitet njezina supruga nije poznat javnosti, a kako piše Slobodna Dalmacija, riječ je o muškarcu koji se bavi građevinom i koji ne voli medijsku eksponiranost. Par svoj odnos očito čuva dalje od reflektora, no sudeći prema Anteinu sjajnom izgledu i osmijehu, čini se da joj nova životna faza itekako godi.

Da se Antea udaje ovog je ljeta otkrila upravo Snježana objavivši snimke s djevojačke zabave na moru.

Djevojačka zabava Antee Kodžoman - 2 Foto: Snježana Schillinger/Instagram

Djevojačka zabava Antee Kodžoman - 4 Foto: Snježana Schillinger/Instagram

Djevojačka zabava Antee Kodžoman - 3 Foto: Snježana Schillinger/Instagram

Okrunjena domaća ljepotica svojevremeno je bila i jedna od najtraženijih hrvatskih manekenki, a onda se na vrhuncu karijere odlučila povući iz javnosti.

Antea Kodžoman Foto: Neja Markičević/Cropix

Antea Kodžoman Foto: Damjan Tadic/Cropix

Manekensku karijeru izgradila je nakon osvajanja titule Kraljice Hrvatske 1999. godine i neko je vrijeme radila u Milanu, a sve to ponajviše može zahvaliti upravo poduzetnici Snježani Schillinger, koja ju je zaustavila na ulici i nagovorila da se prijavi na izbor ljepote.

Antea Kodžoman, Snježana Schillinger Foto: Josip Moler / CROPIX

Antea Kodžoman, Snježana Schillinger Foto: Josip Moler / CROPIX

Antea Kodžoman Foto: Biljana Gaurina/Cropix

