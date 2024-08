Ekskluzivni intervju: Holivudska zvijezda Will Ferrell govori o svojem novom zločincu i zašto ima lasere u očima

Kad bi postojala škola za zlikovcu i u njoj predmet o podmuklim spravama, to bi bilo fascinantno. Obožavao bih to”, govori hollywoodski glumac Will Ferrell koji je u filmu Gru i Malci: Neustrašivi špijuni posudio glas zlikovcu Maximeu Le Malu.

KINOFILM – hrvatski filmski web magazin donosi vam ovu priču

Američki glumac Will Ferrell donio je gledateljima neke od najzabavnijih komedija XXI. stoljeća. Voditelj uzvraća udarac i Priča o Rickyju Bobbyju samo su neki od tih filmova s kojima je Ferrell dobio titulu jednog od najboljih suvremenih komičara.

Zato nije nimalo čudno što su obožavatelji serijala animirianih filmova o Gruu i Malcima bili jako uzbuđeni kada su saznali da će upravo on dati glas zlikovcu Maximeu Le Malu u filmu Gru i Malci: Neustrašivi špijuni. Koliko je taj potez bio dobar vidi se i po rezultatu koji je film ostvario. Dosad je na kino blagajnama po cijelom svijetu uprihodio više od 750 milijuna dolara, piše Kinofilm.

O tome kako je došlo do njegovog angažmana na filmu i što Maxime donosi popularnom serijalu, Ferrell je ispričao u intervjuu.

Jeste li bili uzbuđeni što ste se pridružili svijetu Grua i Malaca?

Will Ferrell: Veliki sam obožavatelj serijala, zato sam bio jako uzbuđen što ću biti dio njegovog sljedećeg poglavlja. Mislim da je ovo jedan od najinovativnijih animiranih filmskih serijala, pa sam bio oduševljen što ću se pridružiti i ponovno surađivati s Kristen Wiig i Steveom Carellom.

Što ovu animiranu franšizu čini tako jedinstvenom?

Will Ferrell: Mislim da gru i Malci sjajno spajaju mnoge stvari: obitelj, akciju, visoku razinu animacije, komediju i još puno toga. To je jedna od najboljih franšiza u smislu skladnog povezivanja svih tih elemenata.

Ovi zabavni i šarmantni filmovi voljeni su diljem svijeta i od strane publike svih uzrasta.

PROČITAJTE VIŠE NA KINOFILMU:

„Sakupljač duša“: Kako je nastao horor godine

Meg Ryan dolazi na Sarajevo Film Festival

Je li ovo francuska komedija godine?

Igrate Maximea, francuskog negativca.

Will Ferrell: Ispočetka smo isprobavali nekoliko različitih glasova i ovo je konačno onaj koji smo odabrali. Početni prijedlog bio je upravo to da Maxime bude francuski negativac, i ne znam zašto bi to nekoga nasmijalo; ali funkcionira, i nikad prije nisam to radio. Radili smo na glasu dok nismo pronašli pravi ton koji Maximeu omogućuje da ima određenu prijetnju u sebi, a istovremeno bude savršeno smiješan i uklapa se u ton filma.

Što ste učinili da biste dobili pravi naglasak?

Will Ferrell: To je definitivno bio izazov. Počeo bih se zagrijavati sa scenarijem na vlastitu ruku, prije nego što bih došao na snimanje. U mislima sam kanalizirao puno Petera Sellersa kao Inspektora Clouseaua, što smatram nekakvim standardom za smiješan francuski naglasak. A onda bi mi Chris, naš redatelj, pomogao s određenim riječima ako bih ispao iz naglaska. Iznenadilo me što, kad bismo ponovno krenuli, bio bih odmah u skladu. Bio je to zabavan izazov.

Tko je taj Maxime?

Will Ferrell: Prvi put upoznajemo Maximea u školi u koju su on i Gru išli. Tada saznajemo da su bili školski kolege i da je Maxime taj flamboyantni lik koji voli pokazivati se. Zatim otkrivamo da traži osvetu protiv Grua jer je uvijek osjećao da mu je Gru ukrao pjesmu na školskom talent showu kad su bili djeca, i to mu nikad nije oprostio.

Cijeli intervju u kojem Will Ferrell priča o svojoj ulozi u filmu „Gru i Malci: Neustrašivi špijuni“ pročitajte na Kinofilmu, web magazinu koji donosi najzanimljivije vijesti iz svijeta filma.