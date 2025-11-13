Kata Dizalica o suradnji sa Sinišom Vucom: ''Rekao mi je, ovo će biti hit!''

Nakon što je prošlu nedjelju užarila atmosferu u studiju Supertalenta, Kata Dizalica postala je novo omiljeno lice gledatelja. Ova neustrašiva Splićanka koja kombinira građevinu i glazbu ispričala nam je kako izgleda život na visini, kako je nastala suradnja sa Sinišom Vucom i zašto vjeruje da žene mogu apsolutno sve. A usput je otkrila i jedno veliko glazbeno iznenađenje.

Kata Dizalica, jedinstvena pjevačica i radnica na građevinskoj dizalici, poslije nastupa u Supertalentu otkrila nam je kako je doživjela svoj trenutak na pozornici i što je sve dovelo do toga da uđe u srca publike.

Kata priznaje da joj je prvi izlazak na pozornicu donio golem val emocija.

''Super sam se osjećala. Bilo je to jedno divno iskustvo!'' kaže prisjećajući se trenutka kada je prvi put zapjevala pred žirijem i publikom. Iako uzbuđena, reakcije koje je dobila nisu je ostavile ravnodušnom:

''Mogu reći da sam bila jako uzbuđena. Znam da me moja publika voli baš takvu kakva jesam, a žiri je bio čista pozitiva.''

Posebno se istaknula pjesmom ''Kata dizalica'', koju potpisuje Siniša Vuco. Kako kaže, sve je počelo spontano i s puno entuzijazma:

''Ja sam dala prijedlog Vuci, on se oduševio i odmah prihvatio suradnju. Rekao mi je: 'Kate, bit će ovo hit!'" A publika je tu energiju odmah prepoznala, što je Kata itekako osjetila.

''Osjetila sam tu vibru. Svjesna sam koliko mogu dotaknuti srca ljudi i drago mi je da prepoznaju moju energiju i toplinu.''

Kata Dizalica Foto: Nova TV

Kata Dizalica Foto: Nova TV

Katica Barada Foto: Instagram

No njezina priča ne bi bila potpuna bez onog dijela koji je čini jedinstvenom – rada na velikim visinama.

''Radim muški posao, neobičan za ženu. Ali ja to radim srcem. Svaki dan otvaram i zatvaram zidove betona, betoniram na visini – uzbudljivo je i nije me strah.''

Kaže da ju je upravo izazov visine osvojio na prvu:

''Izazov visine i građenje objekata! Ponosna sam što mogu to raditi. Pokušala sam – i uspjela.''

Strah nikada nije bio prisutan:

Katica Barada Foto: Instagram

''Nikad se nisam bojala visine ni rada. Moraš biti hrabar da odradiš sve.''

S takvim iskustvom Kata danas ponosno poručuje ženama da nikad ne podcjenjuju vlastitu snagu.

''Naravno! Kažem i mislim da žene mogu puno. Vjerujem u njih. Moja poruka je: 'Žene, samo hrabro! Odvažite se, možete vi to – vjerujte u sebe.'''

Uz posao na dizalici, glazba je njezina velika ljubav.

Katica Barada Foto: Instagram

Kata Dizalica Foto: Nova TV

''Glazba je moja druga ljubav. Prije petnaest godina počela sam pjevati." Najradije pjeva zabavne pjesme i svoje autorske, a posebno je inspiriraju velike hrvatske dive:

''Naše zabavne pjesme i, naravno, svoje autorske. Moji uzori su Doris Dragović i Nina Badrić.''

Njezin nastup s nestrpljenjem je čekala i obitelj, koja joj je od prvog dana najveća podrška.

''Jedva su čekali moj nastup!'' kaže Kata i dodaje da je trenutak na televiziji bio posebno emotivan:

''Moji sinovi i moj unuk Leo bili su sretni i ponosni.''

Kao žena koja se svakodnevno diže visoko – i u poslu i u životu – Kata najbolje zna kako pronaći ravnotežu.

Kata Dizalica Foto: Nova TV

Kata Dizalica Foto: Nova TV

''Čvrsto tlo pod nogama – i ponosno koračati u visine, bez straha. A otkrit ću vam i jedno iznenađenje – spremam duet!''

Kata Dizalica, svojim životom i riječima, ostaje simbol hrabrosti, energije i čistog životnog veselja – i nema sumnje da će nas još mnogo puta iznenaditi.

