ona je bomba!

Raskošno poprsje bujalo je iz topića na bretele najpopularnije svjetske reality zvijezde

Piše J. C. , Danas @ 12:35 Celebrity komentari
Kim Kardashian - 3 Kim Kardashian - 3 Foto: Profimedia

Najpoznatija reality zvijezda na svijetu Kim Kardashian ponovno je izazvala pravu modnu pomutnju, ovoga puta na ulicama Rio de Janeira, gdje je svojim odvažnim stajlingom privukla sve poglede.

Jacques Houdek snimio duet s obožavateljicom Erikom
poslušajte pjesmu!
Jacques Houdek snimio duet s obožavateljicom, obradili su legendarnu Kićinu pjesmu!
Eddie Murphy o životu s desetero djece
"Nisam to planirao"
Jedan od najslavnijih komičara prvi put progovorio o životu s čak desetero djece!
Ljubavna priča Willa Ferrella i Vivece Paulin
u braku skoro tri desetljeća
Tko je supruga Willa Ferrella? Njihova priča počela je sasvim neočekivano!
James Van Der Beek prodaje uspomene iz serije ''Dawson’s Creek'' kako bi mogao platiti liječenje od raka
Tužno!
Zvijezda ''Dawsons's Creeka'' prodaje uspomene iz serije kako bi platila liječenje od raka
Počelo je snimanje novih epizoda ''Kumova''
''toliko smo povezani...''
Postali su pravi fenomen: Fanove Kumova oduševit će ova vijest!
Ljupka Gojić Mikić otvara pizzeriju u Zagrebu
''Sretno!''
Ljupka Gojić Mikić i naš proslavljeni nogometaš objavili veliku vijest: ''Još malo...''
Lauru Gnjatović iznenadilo pitanje o njoj na kvizu
''I onda - bam!''
Našu misicu iznenadila neočekivana situacija: ''O, Bože, jesam li ja upravo ušla u povijest?''
Marino Vrgoč predstavio pjesmu "Snovi"
"Snovi"
Poslušajte pjesmu devetogodišnjeg Marina s kojom se Hrvatska vraća na važno natjecanje!
Chef Vukadin na snimanje MasterChefa došao u društvu sinčića
sinčić gabrijel
Isti tata! Chef Vukadin na snimanje MasterChefa doveo najslađeg gosta
Simona Mijoković i Ante Gotovac postali su baka i djed
''ušla je u jednu zajednicu''
Simona Mijoković potvrdila da je postala baka, njezina kći rodila je s 18 godina: ''Gabriela je otišla od nas''
Kaos na hitnoj: Pristižu stotine pacijenata, vozila hitne stoje u kolonama
Gužvetina
VIDEO Kaos pred najvećom zagrebačkom bolnicom: Pristižu stotine pacijenata, vozila hitne stoje u kolonama
Ove predmete nikad ne smijete imati u automobilu
Vozači, oprez!
ADAC objavio što nikad ne smijete imati u automobilu: Policija vas može kazniti i s 10.000 eura
Šokantno otkriće: Hitlerov DNK otkriva mračne tajne koje je skrivao cijeli život
Novi detalji
Šokantno otkriće: Hitlerov DNK otkriva mračne tajne koje je skrivao cijeli život
Zavirite u luksuzni stan Sonje Kovač
pogledajte video!
Zavirite u luksuzni stan Sonje Kovač: Ima 130 kvadrata, a otvoreno je progovorila i o financijama!
Najgori karcinomi: 5 najpodmuklijih vrsta raka koje gotovo nitko ne prepozna dok nije prekasno
Onkolozi upozoravaju
Najgori karcinomi: 5 najpodmuklijih vrsta raka koje gotovo nitko ne prepozna dok nije prekasno
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
Pokrovitelj Donat
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
E-cigarete nisu bezopasne: Ovo se događa s vašim srcem dok “vejpate”!
Šokantni učinci
E-cigarete nisu bezopasne: Ovo se događa s vašim srcem dok “vejpate”!
Medvjed im ušetao u kuću, ali nije bio spreman na ovakav otpor
Čovječe…
Medvjed im ušetao u kuću, ali nije bio spreman na ovakav otpor
Skrivao se satima, a onda spektakularno pao, i to u ruke SWAT-a
Neslavni pad
Skrivao se satima, a onda spektakularno pao, i to u ruke SWAT-a
Dalmatinac napravio pravu kolonu, a kad vidite zašto nećete se prestati smijati
Zanimljivo
Dalmatinac napravio pravu kolonu, a kad vidite zašto nećete se prestati smijati
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
Sad znamo i to
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
Ovaj telefon trebao je pokrenuti novi trend na tržištu, no korisnici su mu pokazali palac dolje
Odustali od nasljednika?
Ovaj telefon trebao je pokrenuti novi trend na tržištu, no korisnici su mu pokazali palac dolje
Korisnici WhatsAppa bit će oduševljeni: Evo što će koristiti umjesto telefonskih brojeva
Opcija u razvoju
Korisnici WhatsAppa bit će oduševljeni: Evo što će koristiti umjesto telefonskih brojeva
Detalji o ždrijebu novog izdanja Lige nacija: Hrvatska će biti u drugom potu
Sve je poznato
Detalji o ždrijebu novog izdanja Lige nacija: Hrvatska će biti u drugom potu
Livaković povukao radikalan potez za spas karijere: "Situacija je postala vrlo neugodna..."
razljutio španjolce
Livaković povukao radikalan potez za spas karijere: "Situacija je postala vrlo neugodna..."
Igor Tudor pred novim poslom: Odlazak onamo sve bi iznenadio
nisu saudijci
Igor Tudor pred novim poslom: Odlazak onamo sve bi iznenadio
Kumovi: Prežalio je i majku i oca, ali njega neće
KUMOVI
Prežalio je i majku i oca, ali njega neće
Kumovi: Tko je ona i što radi u njihovoj kući?
KUMOVI
Kumovi: Tko je ona i što radi u njihovoj kući?
Kumovi: Ovo je možda zadnji razgovor oca i sina
KUMOVI
Ovo je možda zadnji razgovor oca i sina
Na ručak kod Debelog: Nogometna gostionica koja već 30 godina hrani Zagrepčane
Nostalgija u tanjuru
Na ručak kod Debelog: Nogometna gostionica koja već 30 godina hrani Zagrepčane
Planinska kuća u NP Sjeverni Velebit, Airbnb
Ovo se zove odmor!
Ima li išta bolje od ovoga? Planinska kuća na Velebitu s prekrasnim pogledom na more
Sveti bosiljak: Čistač jetre i antidepresiv iz vrta koji je osobito omiljen zimi
Lijek iz vrta
Sveti bosiljak: Čistač jetre i antidepresiv iz vrta koji je osobito omiljen zimi
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
kamikaze na cesti
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Objavljena lista 100 najboljih gradova za život
Europa dominira
Objavljena lista 100 najboljih gradova za život
Kraljica Letizia u kaputu ukrašenom cvjetnim uzorkom
BAŠ JE WOW
Ružičasta haljina kraljice Letizije stvarno je lijepa, ali kaput - kaput je spektakl
Recept za mekani kuglof sa sirom i čokoladom
Uz kavu
Biskvit je tako mekan, ali krema je božanstvena: Pročitajte recept za najfiniji kuglof
Kultne frizure 80-ih i 90-ih
Bile su hit
Nisu za zaborav: Odaberite najljepšu frizuru iz 80-ih i 90-ih
