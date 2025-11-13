Raskošno poprsje bujalo je iz topića na bretele najpopularnije svjetske reality zvijezde

Najpoznatija reality zvijezda na svijetu Kim Kardashian ponovno je izazvala pravu modnu pomutnju, ovoga puta na ulicama Rio de Janeira, gdje je svojim odvažnim stajlingom privukla sve poglede.

Zvijezda svjetskih reality krugova Kim Kardashian ponovno je privukla svu pozornost dok je napuštala luksuzni hotel u Rio de Janeiru.

Na fotografijama se vidi kako je glamurozna brineta privukla poglede odvažnim, sportskim outfitom, koji je spajao udobnost i provokativan stil.

Kim Kardashian - 4 Foto: Profimedia

Kim Kardashian - 1 Foto: Profimedia

U uskom, jarko crvenom topiću, koji je naglasio njezine bujne obline, te crnim cargo hlačama sportskog kroja modna ikona pokazala je da itekako zna spajati ležernost i seksepil. Preko ramena je nosila oversized jaknu s crnim, bijelim i crvenim detaljima, a stajling je upotpunila modernim sportskim tenisicama i tamnim, futurističkim sunčanim naočalama.

Kim Kardashian - 2 Foto: Profimedia

Dok je izlazila iz hotela, okupljeni su je promatrali u čudu, a njezin styling brzo je postao tema društvenih mreža. Iako je outfit sportski, kombinacija krojeva i naglašenih linija dala je cijelom izgledu dozu glamura – onakvu kakvu obožavatelji očekuju od nje.

Kim Kardashian - 7 Foto: Profimedia

Kim Kardashian - 3 Foto: Profimedia

Kim je poznata po svojim bujnim oblinama, a kako su izgledale kad ih je stisnula u pripijenu haljinu od lateksa, pogledajte OVDJE.

Kako je Kim izgledala u mladosti, prisjetite se OVDJE.

Kim Kardashian - 4 Foto: Profimedia

