Kako bi najveća reality zvijezda danas izgledala bez ijedne operacije?

Curenje snimke u javnost 2007. preko noći je proslavila Kim Kardashian, koja je i danas osoba koju ili volite ili mrzite.

Usprkos tome što zarađuje više kritika nego pohvala, Kim Kardashian je danas, htjeli ili ne htjeli, globalni brend, ikona pop kulture i uspješna poduzetnica. No njezin put do svjetske slave bio je sve samo ne klasičan – obilježen skandalima, strateškim potezima i neospornim osjećajem za trendove.

Od skandala sa snimkom seksa, 44-godišnjakinja je postala definicija moderne slavne osobe koja pokušava kapitalizirati svaki trenutak. Koliko se promijenila u posljednjih 20-ak godina, pokazuju njezine fotografije snimljene kasnih 2000-ih i zadnje dvije godine, a za to se zaslužna estetska kirurgija.

Galerija 28 28 28 28 28

Kim Kardashian - 6 Foto: Profimedia

Kim Kardashian - 7 Foto: Profimedia

Kim Kardashian Foto: Profimedia

Sustav umjetne inteligencije pokušao je prikazati kako bi izgledala da se nije operirala i koristila botoks, iako je demantirala da je puno toga radila na sebi. Starleta je jedino priznavala korištenje botoksa, a čak se podvrgnula odlasku pod rengen nakon što je njezina stražnjica bila tema moguće operacije povećanja. Koliko god je pokušavala demantirati, teško je ne uočiti kako su joj nos, grupi, stražnjica i lice u potpunosti drugačije formirani u odnosu na kasne 2000-e.

Prije nego što je postala sinonim za glamur, Kim Kardashian bila je poznata kao najbolja prijateljica Paris Hilton. Početkom 2000-ih često su ih snimali paparazzi, a Kim se polako pojavljivala na stranicama tabloida — ali bez vlastitog identiteta u javnosti.

Sve se promijenilo 2007. godine kada je procurila privatna snimka s reperom Ray J-em, što je izazvalo golem medijski interes. Kasnije će reper i brat pjevačice Brandy tvrditi kako su snimili više verzija snimke, a konačnu odluku koju pustiti u javnost je donijela njezina majka Kris Jenner. Novostečenu slavu je njezina obitelj iskoristila za lansiranje reality showa "Keeping Up With the Kardashians" na E! kanalu, koji je ubrzo postao globalni fenomen.

Kim Kardashian - 3 Foto: Profimedia

Kim Kardashian - 8 Foto: Afp

Kim Kardashian - 7 Foto: Afp

Pogledaji ovo Zanimljivosti Odvažna misica osvojila krunu! Tko je ljepotica koja je svojim talentom šokirala žiri?

Između desetaka naslovnica i viralnih trenutaka, Kim je pokazala izniman poslovni instinkt. Godine 2014. probila se na naslovnicu časopisa Paper uz nezaboravni naslov "Break the Internet" – što se i doslovno dogodilo.

Potom je lansirala liniju proizvoda KKW Beauty i KKW Fragrance, no nakon razvoda od kontroverznog i osramoćenog repera Kanyea Westa, morala je ugasiti KKW i lansirati novi brend SKIMS. Iako je zahvaljujući brendu postala milijarderka, SKIMS od lansiranja izaziva kontroverze, od lansiranja suludih proizvoda do otvaranja dućanja u Izraelu.

Kim Kardashian - 3 Foto: Afp

Kim Kardashian Foto: Profimedia

Kim Kardashian - 3 Foto: Profimedia

Njezina karijera ne bi bila ista bez drame. Najpoznatiji sukob koji je obilježio jedno desetljeće pop kulture je rat nje i njezinog bivšeg supruga s Taylor Swift. Nakon isprva pomirenja, sukob se rasplamsao 2016. godine kad je Kanye objavio pjesmu "Famous", a Kim na Snapchatu objavila snimku koja je trebala dokazati da je Taylor pristala na korištenje svog imena u pjesmi. Internet je eksplodirao – fanovi su stali na dvije strane, a Kim/Kanye i Taylor su postali simboli suprotstavljenih tabora slavnih. No 2020. godine u javnost je puštena cjelovita snimka kojom je dokazano da je Swift, koja se morala povući 2016. zbog negativnih komentara, cijelo vrijeme bila u pravu.

I’m Taylor’s publicist and this is my UNEDITED original statement. Btw, when you take parts out, that’s editing.



P.S. who did you guys piss off to leak that video? 😂😂😂 https://t.co/AtMGUp3t24 pic.twitter.com/EjGDwAdL6O — Tree Paine (@treepaine) March 24, 2020

Medijski brak s Kanyeom Westom, s kojim je zajedno gradila jedan od najutjecajnijih imidža u svijetu, bio je prisutan svugdje - od modnih editorijala do Met Gale. Njihov razvod 2021. godine završio je burno, s Kanyeovim javnim ispadima i Kiminim pokušajima da zaštiti njihovo četvero djece. U nedavnom gostovanju u podcastu "Call Your Daddy", Kardashian je priznala kako West ne viđa djecu mjesecima dok istodobno na društvenim mrežama piše kako mu ona to brani.

Pogledaji ovo Celebrity Ostvario im se san! Nakon godina borbe osnivač Colonije i supruga objavili najljepšu vijest

Tu su i prijateljstva s bliskim bogatašima Ivankom Trump, Jeffom Bezosom i ostalima, kao i pokušaji da nastavi stopama svog oca Roberta Kardashiana, odvjetnika O.J. Simpsona i brojne estetske operacije kojima je izmijenila svoje crte lica, te bismo ju teško prepoznali u usporedbi s fotografijama s početka njezine "karijere".

Kim Kardashian Foto: Profimedia

Kim Kardashian Foto: Instagram

Kim Kardashian - 4 Foto: Afp

Danas, Kim Kardashian nije samo reality zvijezda, nego medijski i poslovni fenomen. Od mlade žene s ambicijom PR taktikom je došla do statusa utjecajne poduzetnice, čije proizvode mnogi gutaju bez obzira na to koliko su bizarni. Politika "svaki PR je dobar PR" dovela je do toga da ju mnogi ili vole ili mrze, a na svima nama je da odlučimo koliko je uistinu njezino naslijeđe.

Koliko je izvan dotoka sa stvarnošću, pokazuje i njezino priznanje da ne zna - cijenu mlijeka. Više potražite OVDJE.

Nedavno je priznala kako je za ispit učila uz pomoć ChatGPT-a i pala, a što kaže za domaće zadaće, otkrijte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Zastrašujući trenutak s pozornice: Pjevačica se srušila usred nastupa

Pogledaji ovo Celebrity Livakovićeva supruga podijelila dosad neviđene prizore iz trudnoće!