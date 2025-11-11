Zastrašujući trenutak s pozornice: Pjevačica se srušila usred nastupa

Južnokorejska pjevačica Hyuna onesvijestila se za vrijeme nastupa na festivalu u Macau, nakon što je nedavno otkrila da je izgubila deset kilograma.

Popularna K-pop zvijezda Hyuna prestravila je obožavatelje kad se srušila na pozornici usred nastupa, nedugo nakon što je otkrila da je izgubila deset kilograma u samo mjesec dana.

Tijekom nastupa s pjesmom "Bubble Pop" na glazbenom festivalu Waterbomb 2025 u Macauu 33-godišnja pjevačica iznenada je pala na pod tijekom plesa.

Galerija 6 6 6 6 6

I don’t follow Hyuna anymore but seeing her collapse on stage like this knowing her health situation is crazy I hope she gets well soon https://t.co/6CIh6HIakd — elena ☕︎︎ 🇵🇸 (@wouldrecommend_) November 9, 2025

Hyuna - 4 Foto: Platforma X

Hyuna - 7 Foto: Platforma X

Hyuna - 3 Foto: Platforma X

Videozapis zastrašujućeg trenutka, koji kruži internetom, prikazuje plesače kako joj trče u pomoć dok gubi svijest, a zatim je zaštitar podiže i odnosi s pozornice.

Obožavatelji su na društvenim mrežama izrazili zabrinutost za njezino zdravlje nakon incidenta, osobito jer je Hyuna nedavno otkrila da je u samo jednom mjesecu izgubila deset kilograma nakon glasina o mogućem debljanju i trudnoći, prenosi Korea Times.

Hyuna - 3 Foto: Afp

Hyuna - 2 Foto: Afp

Pjevačica je u utorak podijelila objavu sa svojim 16,1 milijunom pratitelja na Instagramu u kojoj je pokazala vagu na kojoj piše 49 kg te priznala koliko joj je bilo teško "promijeniti prvu znamenku" svoje težine.

Još 2020. otkrila je kako boluje od vazovagalne sinkope, stanja koje uzrokuje nagli pad krvnog tlaka i usporavanje pulsa, a može biti potaknuto stresom, umorom ili ekstremnim dijetama. Dok je bila u grupi Wonder Girls, često bi jela samo jedan komad sushija dnevno kako bi održala težinu od samo 40 kilograma, a gladovanje ju je dovelo i do periferne neuropatije, poremećaja živčanog sustava.

#HyunA fainted in the middle of her performance at Waterbomb in Macau. She later posted an apology to the fans who had come from far away and paid to see her, but an unexpected incident occurred. Here’s her apology post:



> “I’m truly sorry. I wanted to show my best, but I feel… pic.twitter.com/X7TH75hXZ8 — 하엘뉴스! (@hlxnews) November 9, 2025

Stručnjaci upozoravaju da tako brzo mršavljenje može dovesti do poremećaja ravnoteže hranjivih tvari, što je vjerojatno pridonijelo njezinu gubitku svijesti.

"Iskreno mi je, iskreno mi je žao… Iako nije prošlo puno vremena od mog posljednjeg nastupa, željela sam vam prirediti odličan show, ali ne osjećam se kao da sam bila profesionalna – iskreno, ne sjećam se ničega. Nakon što sam dugo razmišljala, morala sam vam se obratiti. Mnogi fanovi iz Macaua, uključujući naše A-ingse, platili su ulaznice da bi me gledali i stvarno mi je žao", napisala je Hyuna na Instagramu.

Hyuna - 1 Foto: Platforma X

Hyuna - 5 Foto: Platforma X

Zahvalila je svojim fanovima na podršci: "Bilo bi divno da sve ide onako kako želim, ali potrudit ću se…!! Hvala vam što me volite, podržavate i cijenite još od mojih tinejdžerskih dana, unatoč mojim manama. Dobro sam! Nemojte se brinuti za mene! Želim vam svima laku noć… Spavajte mirno!"

K-pop industrija danas godišnje donosi milijarde dolara južnokorejskom gospodarstvu, pa ne čudi da se od mladih izvođača očekuje potpuna perfekcija. No, posljednjih godina sve više izlaze na vidjelo mračne strane tog sustava. Prema istraživačkoj knjizi "K-pop: Idols in Wonderland", čak osam od deset mladih pjevačica u treningu izgubi menstruaciju zbog strogo ograničenih dijeta, prenosi Korea Times. Stres i nedostatak sna dodatno pogoršavaju situaciju – ostavljajući mnoge mlade zvijezde na rubu fizičkog i psihičkog iscrpljenja.

Njezina kolegica morala se ispričati zbog – debljanja. Više o tome pročitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Poslušajte kako to zvuči kad Ivan Zak zapjeva veliki Thompsonov vjerski hit!

Pogledaji ovo Celebrity Uz podršku bližnjih i poznatih! Simona Mijoković predstavila knjigu o svom turbulentnom životu

Pogledaji ovo Celebrity Livakovićeva supruga podijelila dosad neviđene prizore iz trudnoće!