Pretraži
video kruži mrežama

Zastrašujući trenutak s pozornice: Pjevačica se srušila usred nastupa

Piše E.G., Danas @ 09:49 Celebrity komentari
Hyuna Hyuna Foto: Platforma X

Južnokorejska pjevačica Hyuna onesvijestila se za vrijeme nastupa na festivalu u Macau, nakon što je nedavno otkrila da je izgubila deset kilograma.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Žera iz Crvene jabuke o nadolazećem koncertu u Areni
još je malo ulaznica!
Žera otkrio tajnu uoči koncerta u Areni: "Malo smo drugačiji po tom pitanju"
Tko je Ignacia Fernandez, nova Miss Mundo Chile?
postala je viralna
Odvažna misica osvojila krunu! Tko je ljepotica koja je svojim talentom šokirala žiri?
Peđa Jovanović posvetio suprugi Ani objavu na Instagramu
''Griješimo gdje najviše boli...''
Srpski slavuj javno izjavio ljubav supruzi, koju je zamalo izgubio zbog ovisnosti
Meghan Markle najavila božićno izdanje "With Love, Meghan"
"ne, hvala!"
Emisija Meghan Markle vraća se u božićnom izdanju, dan premijere izazvao burne reakcije
Boris i Valerija Đurđević dobili su prvo dijete
''Čuda se događaju''
Ostvario im se san! Nakon godina borbe osnivač Colonije i supruga objavili najljepšu vijest
Udala se TikTokerica Nora Bago
pogledajte ludu atmosferu!
Popularna Splićanka stala pred oltar: "Da sam znala za koga ću se udati..."
Maja Šuput i Šime Elez u Dubaiju
rajski odmor
Romantika na najjače! Maja Šuput i Šime otkrili gdje uživaju u suncu i zagrljajima
Splitska tiktokerica Dženifer Džoni na zagrebačkoj špici
iznenadila prolaznike
Tko je Splićanka koja je hit na TikToku, a čije su cipele na zagrebačkoj špici ukrale sav show?
Poslušajte kako Ivan Zak pjeva veliki hit Marka Perkovića Thompsona
što kažete?
Poslušajte kako to zvuči kad Ivan Zak zapjeva veliki Thompsonov vjerski hit!
Petar Černov u sedmoj emisiji showa Supertalent
Poslušajte kako zvuči!
''Gospođetina'': Kandidat Supertalenta napisao je pjesmu koju je posvetio Maji Šuput
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Dan hipertenzije: Hrvatska rekorder po povišenom tlaku u EU
Tihi ubojica
Čak polovica odraslih u Hrvatskoj boluje od ove bolesti: Ubija tiho i sustavno, a posebno je zabrinjavajuća situacija kod žena
Tijekom priprema za lov u glavu upucan muškarac: "Iz nepoznatih razloga ispalio je streljivo"
Jedna osoba uhićena
Napunio pušku pa opalio muškarcu ravno u glavu
Ugledni istraživački centar potvrdio: Za dom spremni potječe iz ustaškog miljea NDH, a ne iz dugotrajnije hrvatske tradicije
Znanstveno dokazano
Ugledni istraživački centar ustvrdio: Ovo je dokaz iz kojeg vremena potječe "Za dom spremni!"
show
Maja Šuput i Šime Elez u Dubaiju
rajski odmor
Romantika na najjače! Maja Šuput i Šime otkrili gdje uživaju u suncu i zagrljajima
Poslušajte kako Ivan Zak pjeva veliki hit Marka Perkovića Thompsona
što kažete?
Poslušajte kako to zvuči kad Ivan Zak zapjeva veliki Thompsonov vjerski hit!
Udala se TikTokerica Nora Bago
pogledajte ludu atmosferu!
Popularna Splićanka stala pred oltar: "Da sam znala za koga ću se udati..."
zdravlje
Najgori karcinomi: 5 najpodmuklijih vrsta raka koje gotovo nitko ne prepozna dok nije prekasno
Onkolozi upozoravaju
Najgori karcinomi: 5 najpodmuklijih vrsta raka koje gotovo nitko ne prepozna dok nije prekasno
6 simptoma zbog kojih trebate odmah napraviti krvne pretrage
Ne ignorirajte ih!
6 simptoma zbog kojih trebate odmah napraviti krvne pretrage
Jela od kelja: 6 recepata s mesom i bez mesa
Po preporuci nutricionistice
Jela od kelja: 6 recepata s mesom i bez mesa
zabava
Kad vidite gdje su stavili kadu u ovoj kupaonici, bit ćete zahvalni na svojoj
Urnebesno
Kad vidite gdje su stavili kadu u ovoj kupaonici, bit ćete zahvalni na svojoj
"Pokaži mi kako se diraš": Ispunila želju na TikToku, snimka je postala hit
Što je tražio…
"Pokaži mi kako se diraš": Ispunila želju na TikToku, snimka je postala hit
Dalmatinac napravio pravu kolonu, a kad vidite zašto nećete se prestati smijati
Zanimljivo
Dalmatinac napravio pravu kolonu, a kad vidite zašto nećete se prestati smijati
tech
Već prva snimka opservatorija Vera C. Rubin zapanjila astronome i otkrila skrivenu tajnu jedne poznate galaksije
Tek je počeo s radom
Već prva snimka opservatorija Vera C. Rubin zapanjila astronome i otkrila skrivenu tajnu jedne poznate galaksije
Googleovi savjeti koje treba poslušati: Evo kako smanjiti potrošnju baterije na Androidu
Svaki se postotak računa
Googleovi savjeti koje treba poslušati: Evo kako smanjiti potrošnju baterije na Androidu
Najstariji poznati spomenik drevnih Maja mogao bi biti ogromna karta svemira
Veliki ritualni kompleks
Najstariji poznati spomenik drevnih Maja mogao bi biti ogromna karta svemira
sport
Mladi košarkaš u kritičnom stanju, vatrogasci ga izvlačili iz smrskanog Ferrarija
Izbjegnuta velika tragedija
Mladi košarkaš u kritičnom stanju! Vatrogasci ga izvlačili iz smrskanog Ferrarija, zabio se u zid
Milan želi produžiti ugovor s Lukom Modrićem na još godinu dana
Tvrde Talijani
Ponuda stiže ranije od očekivanog! Modrić "natjerao" Milan na reakciju
ŽDRIJEB SP 2026.: Hrvatska zna svoje mjesto na izvlačenju, evo kad počinje
S KIME ĆEMO IGRATI?
ŽDRIJEB SP 2026.: Hrvatska zna svoje mjesto na izvlačenju, evo kad počinje
tv
U dobru i zlu: Namjere mu nisu iskrene - zašto je zapravo došao?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Namjere mu nisu iskrene - zašto je zapravo došao?
MasterChef: Žiri će "pomiješati karte" u gastroduelu - kako će se s tim nositi kandidati?!
"NE, NE, NE!"
Žiri će "pomiješati karte" u gastroduelu - kako će se s tim nositi kandidati?!
U dobru i zlu: Koliko god to ona htjela, ne može tako lako preći preko svega
U DOBRU I ZLU
Koliko god to ona htjela, ne može tako lako preći preko svega
putovanja
Tjedni jelovnik jela na žlicu od 10.11. do 16.11. 2025.
Tjedni jelovnik
Bez puno posuđa i kompliciranja: 7 toplih i finih jela na žlicu za svaki dan ovoga tjedna
Možda nije najviša, ali je najbrutalnija: "Divlja planina" koja ne oprašta pogreške
"Planina svih planina"
Možda nije najviša, ali je najbrutalnija: "Divlja planina" koja ne oprašta pogreške
Kremasto varivo s piletinom i njokima recept
U jednom loncu
Fino i lako se sprema: Pileće varivo s njokima pravi je izbor za studeni
novac
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
kamikaze na cesti
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Iz Rijeke stiže inovacija u limenci: "Recepturu smo dotjerivali godinu dana. Htjeli smo napraviti nešto što ima okus pravog voća, ali i stav"
CRAFT NAPITAK
Iz Rijeke stiže inovacija u limenci: "Recepturu smo dotjerivali godinu dana. Htjeli smo napraviti nešto što ima okus pravog voća, ali i stav"
lifestyle
Ksenija Pajić u trapericama i bundi na zagrebačkoj špici 2025.
Ležerna i dotjerana
Ove traperice savršen su izbor za šetnju gradom, a Ksenija Pajić nosi ih uz kratku bundu
Najgori karcinomi: 5 najpodmuklijih vrsta raka koje gotovo nitko ne prepozna dok nije prekasno
Onkolozi upozoravaju
Najgori karcinomi: 5 najpodmuklijih vrsta raka koje gotovo nitko ne prepozna dok nije prekasno
Tople dolčevite stvorene za jesenske i zimske kombinacije
TOPLO PLETIVO
15 dolčevita u kojima ćete provesti jesen i zimu, izgledaju mrak uz traperice
sve
Tjedni jelovnik jela na žlicu od 10.11. do 16.11. 2025.
Tjedni jelovnik
Bez puno posuđa i kompliciranja: 7 toplih i finih jela na žlicu za svaki dan ovoga tjedna
Mladi košarkaš u kritičnom stanju, vatrogasci ga izvlačili iz smrskanog Ferrarija
Izbjegnuta velika tragedija
Mladi košarkaš u kritičnom stanju! Vatrogasci ga izvlačili iz smrskanog Ferrarija, zabio se u zid
Ksenija Pajić u trapericama i bundi na zagrebačkoj špici 2025.
Ležerna i dotjerana
Ove traperice savršen su izbor za šetnju gradom, a Ksenija Pajić nosi ih uz kratku bundu
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene