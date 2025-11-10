Poslušajte kako to zvuči kad Ivan Zak zapjeva veliki Thompsonov vjerski hit!

Na TikToku je osvanula snimka na kojoj Ivan Zak pjeva veliki vjerski hit Marka Perkovića Thompsona, reakcije su razne.

Brojni pjevači u svojim su koncertima u repertoare uvrstili i poneku pjesmu Marka Perkovića Thompsona, obzirom da je potražnja za njegovim koncertima ogromna.

Isto je napravio i Ivan Zak koji je sada otpjevao veliki Thompsonov hit ''Neću izdat ja''.

Marko Perković Thompson - 2 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Ivan Zak - 1 Foto: PR

Snimka s koncerta osvanula je na TikToku, a kako to zvuči kad Zak pjeva Thompsona poslušajte u nastavku.

Sviđa li vam se izvedba? Da, bravo Ivane

Ne sviđa mi se Da, bravo Ivane

Ne sviđa mi se Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Naslovnica Kao s naslovnice! Haljina s bombastičnim dekolteom raspametila fanove naše influencerice

Podsjetimo, Ivan Zak oženio se prije nekoliko tjedana. Tko je njegova odabranica čitajte OVDJE.

Ivan Zak - 1 Foto: Instagram

Thompson je pak danas u prodaju pustio i ulaznice za dodatne koncerte u Zadru, Varaždinu i Osijeku. Više pročitajte OVDJE.

Thompson Foto: Matija Habljak/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Bivši dinamovac nakon turbulentne veze sa sinjskom manekenkom ponovno ljubi?

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Najljepša sportska novinarka u bombastičnoj haljini našla se u nezgodnoj situaciji!

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Thompsonova supruga pobrala samo komplimente zbog zadnje fotografije koju je objavila

Pogledaji ovo Nekad i sad Obožavali smo je zbog uloge u hit-seriji, a sada je u središtu skandala!