Poslušajte kako to zvuči kad Ivan Zak zapjeva veliki Thompsonov vjerski hit!

Na TikToku je osvanula snimka na kojoj Ivan Zak pjeva veliki vjerski hit Marka Perkovića Thompsona, reakcije su razne.
Isto je napravio i Ivan Zak koji je sada otpjevao veliki Thompsonov hit ''Neću izdat ja''.
Marko Perković Thompson
Ivan Zak
Snimka s koncerta osvanula je na TikToku, a kako to zvuči kad Zak pjeva Thompsona poslušajte u nastavku.
Podsjetimo, Ivan Zak oženio se prije nekoliko tjedana. Tko je njegova odabranica čitajte OVDJE.
Ivan Zak
Thompson je pak danas u prodaju pustio i ulaznice za dodatne koncerte u Zadru, Varaždinu i Osijeku. Više pročitajte OVDJE.
Thompson
