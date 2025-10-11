Kako izgleda novopečena supruga Ivana Zaka? Osvanuo je njen video prije svadbe

Na društvenim mrežama osvanuo je video novopečene supruge Ivana Zaka koja je Slovenka.
Prošlog vikenda pred oltar je stao poznati hrvatski pjevač Ivan Zak.3 vijesti o kojima se priča Hrvatska za Halida! Idete li i vi? Ovi hrvatski gradovi u nedjelju pjevaju u čast Bešliću pa preslatke su! Zvijezda Kumova podijelila prvu fotografiju s kćerkicom, koju je rodila ove godine! dolazite li? Važna informacija: Promijenjena je lokacija okupljanja za Halida Bešlića u Zagrebu
Oženio je samozatajnu Slovenku, a komentari na društvenim mrežama otkrili su da se zove Hermina.
Ivan Zak - 1 Foto: Instagram
Sad je na internetu osvanuo i video prekrasne mladenke koji je podijelila šminkerica mlade.
Mladenka je snimljena dok se spremala za svoj veliki dan, a video ove lijepe plavuše u vjenčanici pogledajte OVDJE.
Ivan Zak - 1 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Naša influencerica pokazala brata i sestru: ''Vidi ih kako su lijepi!''
Društvenim mrežama sad se proširila i snimka sa svadbe na kojoj Zak pjeva na slovenskom jeziku. Snimku pogledajte OVDJE.
''Svatovi su viđeni rano poslijepodne kod Ivanove kuće u jaskanskom naselju Gornji Desinec, a detalji o cijelom događaju čuvani su u tajnosti, uostalom kao i sama informacija o vjenčanju. Nakon crkvenog obreda stotinjak gostiju je na večeri u sali na jednom luksuznom imanju na području Novog Zagreba'', prenosi Jaska online.
Pogledaji ovo Celebrity Važna informacija: Promijenjena je lokacija okupljanja za Halida Bešlića u Zagrebu
Na vjenčanju je bilo stotinjak ljudi.
Inače, o svom ljubavnom životu nikad nije javno govorio, pa je ova vijest bila pravo iznenađenje za javnost.
Ivan Zak - 1 Foto: PR
Tko je zapravo Ivan Zak? Ovo mu nije pravo prezime, a ''Tetovaža'' s Nedom Ukraden vinula ga je u zvijezde, više o njemu pročitajte OVDJE.
Ivan Zak - 1 Foto: Tea Cimas / CROPIX
Galerija 12 12 12 12 12
Pogledaji ovo Celebrity Predivna vijest! Rodila je naša hvaljena plesačica, otkrila je ime i spol bebe
1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Bez ijedne mane! Zbog pripijene haljine Jelene Rozge Osječani su na tren zanijemili
1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Nekad i sad Sjećate se njega? Sigurni smo da ga ne biste prepoznali na najnovijim fotkama