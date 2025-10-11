Kako izgleda novopečena supruga Ivana Zaka? Osvanuo je njen video prije svadbe

Na društvenim mrežama osvanuo je video novopečene supruge Ivana Zaka koja je Slovenka.

Prošlog vikenda pred oltar je stao poznati hrvatski pjevač Ivan Zak.

Oženio je samozatajnu Slovenku, a komentari na društvenim mrežama otkrili su da se zove Hermina.

Sad je na internetu osvanuo i video prekrasne mladenke koji je podijelila šminkerica mlade.

Mladenka je snimljena dok se spremala za svoj veliki dan, a video ove lijepe plavuše u vjenčanici pogledajte OVDJE.

Društvenim mrežama sad se proširila i snimka sa svadbe na kojoj Zak pjeva na slovenskom jeziku. Snimku pogledajte OVDJE.

''Svatovi su viđeni rano poslijepodne kod Ivanove kuće u jaskanskom naselju Gornji Desinec, a detalji o cijelom događaju čuvani su u tajnosti, uostalom kao i sama informacija o vjenčanju. Nakon crkvenog obreda stotinjak gostiju je na večeri u sali na jednom luksuznom imanju na području Novog Zagreba'', prenosi Jaska online.

Na vjenčanju je bilo stotinjak ljudi.

Inače, o svom ljubavnom životu nikad nije javno govorio, pa je ova vijest bila pravo iznenađenje za javnost.

Tko je zapravo Ivan Zak? Ovo mu nije pravo prezime, a ''Tetovaža'' s Nedom Ukraden vinula ga je u zvijezde, više o njemu pročitajte OVDJE.

