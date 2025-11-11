Odvažna misica osvojila krunu! Tko je ljepotica koja je svojim talentom šokirala žiri?

Pjevačica progresivne death metal grupe Decessus, Ignacia Fernandez, koja je postala viralna zbog svog nastupa u polufinalu, pobijedila je na izboru za Miss Čilea.

Ignacia Fernández, 27-godišnja manekenka te pjevačica i osnivačica čileanskog progresivnog death metal benda Decessus, okrunjena je za Miss World Chile 2025 tijekom finala izbora ljepote održanog u nedjelju 9. studenog.

Fernández, koja je postala viralna nakon što je u polufinalu natjecanja izvela death metal pjesmu, pobijedila je 19 drugih finalistica i ponijela titulu Miss World Chile, koje bira predstavnice za Miss svijeta, na kojem će dogodine Hrvatsku predstavljati Ema Helena Vičar, i Miss Universe.

Natjecanje osim tradicionalnih kategorija uključuje i segment talenta, za koji je Ignacia dovela Decessusova gitarista Carlosa Palmu, koji joj se pridružio na pozornici.

Ignacia Fernández - 2 Foto: Instagram

Ignacia Fernández - 4 Foto: Instagram

"Ne mogu biti sretnija i zahvalnija. Ovaj prekrasni izazov prihvaćam svom snagom i srcem kako bih svoju zemlju predstavljala na najbolji mogući način. Obećavam da ću dati sve od sebe – s puno strasti, rada i smisla", napisala je lijepa Čileanka na Instagramu. "Hvala vam na svjetskom priznanju mog pjevanja – malog dijela moje duše koji me inspirira da nastavim rasti i sanjati velike snove. Idemo do kraja, Čile… po tu krunu!"

Fernández je ove godine predstavljala distrikt Las Condes, a u dijelu natjecanja posvećenom talentu odlučila je otpjevati Decessusovu autorsku pjesmu, odjevena u elegantnu večernju haljinu, uz pratnju gitarista Carlosa Palme. Publika i žiri u početku su bili zatečeni nastupom, no iznenađenje se ubrzo pretvorilo u ovacije. Jedan od članova žirija izjavio je kako "nikada nije vidio ništa slično" na izboru ljepote.





Ignacia Fernández - 9 Foto: Instagram

Ignacia Fernández - 2 Foto: Profimedia

Bend Decessus, osnovan 2020. godine, osim Ignacije i Palme čine i bubnjar Martín Fénix te basist Jaime Pepe, a svirali su na festivalima diljem svijeta.

"Televizija je često prostor gdje ljudi stvaraju memove i rugaju se drugima", poručila je Ignacia te priznala kako je bila nervozna zbog reakcije javnosti. "Pjesma koju sam pjevala je moja – to je moj posao, moj život."

Njezinim strahovima nije bilo mjesta jer su i žiri i javnost reagirali pozitivno, a u kratkom razdoblju postala je viralna na društvenim mrežama.

"Učila sam više od dvije godine, vrlo fokusirano. Imam ORL stručnjaka i logopeda s kojima redovito provjeravam je li sve u redu. Zagrijavam glas tijekom dana, a prije nastupa odvojim 15 do 30 minuta za vježbe", otkrila je svoje tajne pjevačica, kojoj je metal-glazba "temeljni dio njezina identiteta" te "utočište, izvor snage i smisla".

Ignacia Fernández - 6 Foto: Instagram

Ignacia Fernández - 7 Foto: Instagram

Pojava death metal pjevačice u izboru ljepote izazvala je veliko zanimanje, ali i raspravu o stereotipima koji i dalje prevladavaju u takvim natjecanjima. Nastup i na koncu pobjeda Ignacije Fernandez sjajna je prilika za rušenje barijera i dokaz da iza ljepote stoji puno više.

