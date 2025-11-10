Ogromna navala učinila svoje: Prodaja karata za Prijin koncert privremeno zaustavljena!

Stranica na kojoj se prodaju ulaznice za koncert Aleksandre Prijović u Zagrebu morala se ispričati zbog pada servera.

Prodaja za dugoočekivani nastup Aleksandre Prijović za Staru godinu na zagrebačkom Velesajmu privremeno je morala stati.

Kako su objavili s platforme upad.hr, nevjerojatna navala za Prijin dnevni nastup rezultirala je padom stranice.

Aleksandra Prijović Foto: Extra FM

Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL

Aleksandra Prijović Foto: Josip Bandic / CROPIX

"1.6 milijuna pokušaja kupnje, pokoji napad i... dogodi se ovo. Ispričavamo se zbog neugodnosti i hvala vam na strpljenju, razumijevanju i energiji ljubavi koja ruši granice. Radimo na rješenju kako bi večeras nastavili gdje smo stali", napisali su na Instastoryju, dodavši kako se uskoro vraćaju s konkretnim informacijama, kao i nastavkom prodaje ulaznica.

Upad.hr Foto: Instagram Screenshot

Fanovi su bili nezadovoljni razvojem situacije, zbog čega su se žalili ispod posljednjeg posta na Instagramu.

"Popravljajte stranicu", "Hoće se stranica popraviti prije 31.12.?", "Što je s kartama?", "Vraćajte karte!", stoji među komentarima nezadovoljnih klijenata.

Ovo će biti prvi Prijin nastup u Zagrebu otkako je šesti puta rasprodala Arenu Zagreb te jedan od prvih nastupa nakon rođenja kćeri Arije.

Koliko je izdvojila za porod u jednoj privatnoj klinici u Beogradu? Više pročitajte OVDJE.

Prija se družila s Jakovom Jozinovićem uoči njegovog koncerta, a više o tome pročitajte OVDJE.

