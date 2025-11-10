Ogromna navala učinila svoje: Prodaja karata za Prijin koncert privremeno zaustavljena!

Stranica na kojoj se prodaju ulaznice za koncert Aleksandre Prijović u Zagrebu morala se ispričati zbog pada servera.
Kako su objavili s platforme upad.hr, nevjerojatna navala za Prijin dnevni nastup rezultirala je padom stranice.
Aleksandra Prijović Foto: Extra FM
Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL
Aleksandra Prijović Foto: Josip Bandic / CROPIX
"1.6 milijuna pokušaja kupnje, pokoji napad i... dogodi se ovo. Ispričavamo se zbog neugodnosti i hvala vam na strpljenju, razumijevanju i energiji ljubavi koja ruši granice. Radimo na rješenju kako bi večeras nastavili gdje smo stali", napisali su na Instastoryju, dodavši kako se uskoro vraćaju s konkretnim informacijama, kao i nastavkom prodaje ulaznica.
Upad.hr Foto: Instagram Screenshot
Fanovi su bili nezadovoljni razvojem situacije, zbog čega su se žalili ispod posljednjeg posta na Instagramu.
"Popravljajte stranicu", "Hoće se stranica popraviti prije 31.12.?", "Što je s kartama?", "Vraćajte karte!", stoji među komentarima nezadovoljnih klijenata.
Ovo će biti prvi Prijin nastup u Zagrebu otkako je šesti puta rasprodala Arenu Zagreb te jedan od prvih nastupa nakon rođenja kćeri Arije.
Koliko je izdvojila za porod u jednoj privatnoj klinici u Beogradu? Više pročitajte OVDJE.
Prija se družila s Jakovom Jozinovićem uoči njegovog koncerta, a više o tome pročitajte OVDJE.
