Znate li kako izgleda? Kći svjetski slavnog chefa ima velik razlog za slavlje!

Tilly Ramsay, kći proslavljenog chefa Gordona Ramsaya, proslavila je 22. rođendan, a tata joj je uputio emotivnu čestitku koja je raznježila pratitelje.

Gordon Ramsay, jedan od najpoznatijih svjetskih chefova, poznat je po svom oštrom jeziku i energičnom temperamentu u kuhinji.

No, ispod tog čeličnog nastupa često proviruje i nježna očinska strana – što je ponovno pokazao u emotivnoj objavi na Instagramu povodom rođendana svoje kćeri Matilde, poznatije kao Tilly.

"Dijeliti rođendan s ovom predivnom djevojkom čini cijeli dan još posebnijim. Sretan rođendan, Tilly, šaljem ti puno ljubavi – tata'', napisao je uz njihove zajedniče fotografije.

Tilly Ramsay rođena je 8. studenoga 2001., a javnosti je poznata kao televizijska osoba, autorica kuharica i influencerica.

Matilda Ramsay Foto: Profimedia

Matilda Ramsay Foto: Profimedia

Već s mladim godinama vodila je vlastitu emisiju ''Matilda and the Ramsay Bunch'', redovito se pojavljivala u očevim kulinarskim showovima, a danas je iznimno popularna na društvenim mrežama – samo na Instagramu prati je više od 1,2 milijuna ljudi.

Gordon Ramsay je već gotovo tri desetljeća u braku s Tanom Ramsay. Par se vjenčao 1996. godine, a danas su roditelji čak šestero djece: 27-godišnje Megan, 25-godišnjih blizanaca Holly i Jacka, 24-godišnje Matilde, 6-godišnjeg Oscara i najmlađeg člana obitelji – sina Jesseja, koji je rođen u studenome 2023.

