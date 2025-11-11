Kakav zaokret! Suprug Blanke Vlašić pohvalio se novim poglavljem u svom životu

Belgijski novinar i suprug Blanke Vlašić na Instagramu je progovorio o novoj strasti koja ga vodi u potpuno drugo poglavlje života.

Belgijski novinar i suprug Blanke Vlašić, Ruben Van Gucht, pohvalio se na društvenim mrežama da je zakoračio u novo poglavlje svog života – i to kao DJ.

Ruben je održao svoj prvi DJ set u jednom klubu u Belgiji, gdje je nastupio pred punim plesnim podijem.

Ruben Van Gucht - 1 Foto: Instagram

''Priprema, pozor, sad! Prvi set ikada i sigurno neće biti ni posljednji. Felix the Housecat, Emmanuel Top, Joris Voorn, Laurent Garnier, Filterheadz i mnogi drugi prošli su kroz miks. Klupski klasici baš onako kako ih volim - prepoznatljivi, ali ipak udaljeni od komercijalnog, u kombinaciji housea, retroa i trancea'', napisao je Ruben u objavi uz fotografiju sa seta.

U podužem emotivnom opisu otkrio je da ljubav prema elektroničkoj glazbi seže još u njegovo djetinjstvo.

Ruben Van Gucht - 2 Foto: Instagram

"Ova priča seže natrag u moje djetinjstvo. Moj rođak Dominique Dedecker tada je svirao u mnogim poznatim klubovima i jednom nam je dao kazetu sa snimljenim setom. Tu smo kazetu doslovno 'izlizali' u automobilu - stotine puta su ti beatovi odjekivali u autu. Ljubav prema toj glazbi osjećam i danas. Tako sam sretan što nastavljam tu priču i započinjem novo poglavlje u svom životu", dodao je.

Kasnije je podijelio i video s nastupa.

Inače, Ruben je priznao da su on i naša proslavljena atletičarka u otvorenom braku. Nedavno je ponovno šokirao sve novim detaljima iz privatnog života. Više o tome pisali smo OVDJE.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 1 Foto: Instagram

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 3 Foto: Instagram

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 5 Foto: Instagram

