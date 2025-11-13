Simona Mijoković nikada neće zaboraviti ovaj susret: ''Umjesto muškarca došla je njegova supruga''

Simona Mijoković u svojoj autobiografiji otkrila je najteže trenutke svoga života.

U svojoj novoj knjizi "Kako sam tražila ljubav" Simona Mijoković iskreno i bez zadrške progovara o najmračnijim epizodama iz svog života. Među nizom potresnih priča ističe se i jedan trenutak koji nikada neće zaboraviti.

Naime, prisjetila se situacije kada je, očekujući muškarca s kojim se viđala, na dogovoreni susret stigla njegova supruga.

Simona Mijoković Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

''Mislila sam da ću se naći s njim, ali ona je bila na tom mjestu, bila sam iznenađena, prestravljena što je sad to, bojala sam se, ona mi je rekla: 'Ne boj se, nisi jedina, nisi zadnja, ti si samo jedno izgubljeno janje koje je zalutalo u naš brak i ja ti želim da nađeš živog Boga', to je žena koja je bila izuzetne vjere'', ispričala je za naš IN magazin.

Simona je za naš IN magazin potvrdila i da je postala baka. Njezina kći Gabriela rodila je s 18 godina. Više o tome pročitajte OVDJE.

Simona Mijoković Foto: In Magazin

U knjizi je detaljno opisala i kada je prvi put probala heroin. O tome smo pisali OVDJE.

Simona Mijoković Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Simona Mijoković Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Simona Mijoković Foto: Ante Cizmic / CROPIX

