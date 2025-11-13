Princ William pokazao svoj novi dom, jedan kadar otkrio je više nego što je planirao!

Princ William pokazao je dio uređenog interijera novog doma obitelji Wales u Forest Lodgeu.

Ujedinjeno Kraljevstvo prva dva tjedna u studenom posvetilo je svim vojnicima nastradalima u ratnim sukobima, a u organizaciji britanske kraljevske obitelji održano je nekoliko ceremonijalnih događanja na kojima su bili prisutni i članovi.

Princ William uključio se u obilježavanje nakon povratka iz Brazila, a jedna od njegovih dužnosti bila je i snimanje filma za Kraljevsku britansku legiju, što je uradio u Forest Lodgeu, odnedavno domu njegove obitelji.

Princ William - 2 Foto: YouTube Screenshot

Princ William - 3 Foto: YouTube Screenshot

Kate Middleton i princ William Foto: Profimedia

Forest Lodge Foto: Profimedia

Mnogi fanovi kraljevske obitelji odmah su primijetili kako je budući kralj video snimio na novom imanju, gdje se zajedno sa suprugom Kate i troje djece preselio nakon što su tri godine živjeli u Adelaide Cottageu.

U kadru su se vidjela dva velika, klasična ulja na platnu, crvene zavjese bogate teksture i masivna vrata ukrašena zlatnim detaljima, što jasno sugerira kako je Kate već ostavila svoj prepoznatljivi trag "modernog klasika" u uređenju.

Forest Lodge - 2 Foto: Profimedia

Forest Lodge - 5 Foto: Profimedia

Forest Lodge - 4 Foto: Profimedia

Forest Lodge - 3 Foto: Profimedia

Njihov novi dom, velebna gregorijanska vila s osam spavaćih soba u sklopu Windsor Great Parka, dvostruko je veća od njihove prethodne kuće, Adelaide Cottagea. To je navodno razveselilo Kate, poznatu po ljubavi prema uređenju interijera, koja je iskoristila priliku ostaviti svoj utjecaj na novi "zauvijek dom" obitelji Wales.

"Stil je izrazito engleski, elegantna seoska vila. Prostrane sobe, visoki stropovi, veliki prozori koji propuštaju obilje dnevnog svjetla", izjavio je stručnjak za interijere Benji Lewis i zaključio kako su William i Kate stvorili profinjen, ali praktičan dom.

Posebno je istaknuo i prozirne akrilne pločice na vratima koje imaju vrlo praktičnu svrhu: "Sprječavaju dječje otiske prstiju na svježe obojenim površinama."

Princ William i Kate Middleton - 5 Foto: Profimedia

Kate Middleton i princ William - 6 Foto: Profimedia

Princ William i Kate Middleton Foto: Profimedia

Kate Middleton i princ William - 4 Foto: Profimedia

Prije nego što se obitelj Wales uselila, Forest Lodge prošao je temeljitu renovaciju 2001. u vrijednosti od 1,5 milijuna funti. Od useljenja, napravljene su manje unutarnje i vanjske preinake: nova vrata i prozori, restaurirani stropovi, sanirani podovi i uklanjanje nekih unutarnjih zidova, a prema nekim navodima, Kate je novu kuću dodatno obogatila tekstilima iz Marina Milla, britanskog proizvođača koji ručno dizajnira i tiska tkanine, čiji metri koštaju i više od 100 funti, a tvornicu je osobno posjetila u rujnu.

Njihov novi dom, za koji će plaćati tržišnu najamninu Krunskim nekretninama, opisuje se kao "mjesto na kojem žele ostati godinama", što znači da bi Forest Lodge mogao postati središnja rezidencija budućeg kralja i kraljice.

William je u intervjuu za brazilsku televiziju ispričao kako su djeci rekli vijest o Kateinu zdravstvenom stanju. Više pročitajte OVDJE.

Za razliku od mnogih njihovih vršnjaka, George, Charlotte i Louis još nemaju mobitele. Više o tome pročitajte OVDJE.

