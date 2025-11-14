Otvoreno glasanje za Miss Universe! Naša misica pozvala sve da glasaju za Hrvatsku

Laura Gnjatović na Instagramu je pozvala pratitelje da joj svojim glasovima osiguraju plasman na natjecanju Miss Universe u Tajlandu.

Naša aktualna misica, Laura Gnjatović, koja Hrvatsku predstavlja na ovogodišnjem izboru za Miss Universe, obratila se svojim pratiteljima putem Instagrama s jasnom porukom – treba njihovu pomoć!

''Hrvatska, trebam vašu pomoć da uđem u Top 30! Preuzmite Miss Universe aplikaciju i glasajte za mene u svim kategorijama! Vaši glasovi čine 10% ukupnog rezultata i odlučuju hoću li ući u Top 30 ili ne. Možemo to ostvariti! Mi smo Hrvatska", napisala je lijepa misica uz emotikone srca.

Za našu misicu možete glasati putem službene aplikacije i to u nekoliko kategorija - ''Miss simpatičnosti'', ''Najbolja večernja haljina'', ''Najbolji večernji kostim'', ''Izbor publike'', ''Najfotogeničnija misica'', ''Najljepša koža''.

Galerija 28 28 28 28 28

Pogledaji ovo Nekad i sad Nitko nije znao da je članica bizarnog kulta, a bila je omiljena tinejdžerska zvijezda

Aplikacija Miss Universe Foto: Screenshot

''Dajte svoj glas za natjecateljicu koja najbolje utjelovljuje osnaživanje, raznolikost i pozitivne promjene. Ova posebna kategorija slavi duh Miss Universe natjecanja koji nadilazi ljepotu i odaje počast ženama koje inspiriraju promjene i ostavljaju trag izvan krune. Glasovi dani putem ove aplikacije čine 10 % ukupne ocjene u ovom natjecanju'', stoji na spomenutoj aplikaciji.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Amerikanac koji uređuje kuću u Hrvatskoj podijelio novosti: ''Ovo je velika stvar!''

Ove godine, pobjednice triju nagrada ''Beyond the Crown'' dobit će novčane potpore za projekte kojima promiču društvene promjene i društveni angažman, stoji u objavi koju je Laura podijelila na Instagramu. Osim toga, zemlja koja osvoji titulu ''Most Beautiful People'' osigurava nagradu od 50.000 američkih dolara za svog nacionalnog direktora i lokalnu Miss Universe organizaciju.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 5 Foto: PR

Prema aplikaciji glasanje je otvoreno do 19. studenog do 18:00 sati.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 1 Foto: PR

Naša misica raspričala se na španjolskom i osvojila internet, više o tome pisli smo OVDJE.

OVDJE pročitajte koja neočekivana situacija je iznenadila Lauru.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 2 Foto: PR

1/43 >> Pogledaji ovu galeriju +38 Celebrity Maja i Šime na odmoru iz snova sreli sportsku facu, osvanula je i fotka!

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Nekad i sad Prepoznajete li ga? Gledali smo ga u kultnoj trilogiji koja je i danas obožavana!

Pogledaji ovo Celebrity Svjetski, a naš! Velika glazbena zvijezda zasjala u kreaciji domaćeg dizajnera