Vraća se hit-komedija! Objavljena je prva najava koja otkriva mnogo detalja

Dugoočekivani nastavak hit komedije "Vrag nosi Pradu" stiže idućeg proljeća, a u glavnim ulogama su ponovno Meryl Streep i Anne Hathaway.
Dvije oskarovke Meryl Streep i Anne Hathaway ponovno su se ujedinile u prvoj najavi za dugo iščekivanog nastavka filma "Vrag nosi Pragu".3 vijesti o kojima se priča rijetko govori o obitelji Miroslav Škoro o svojoj djeci: "Kći i ja smo morali pobjeđivati taj strah, kod sina to nije bio slučaj" ''Kao majka nisam smjela...'' Severina podijelila dosad neviđene prizore sina: ''Dobila sam odobrenje jače od bilo kojeg zakona'' velebna vila Princ William pokazao svoj novi dom, jedan kadar otkrio je više nego što je planirao!
76-godišnja Streep i 43-godišnja Hathaway vraćaju se svojim ulogama Mirande Priestly i Andree "Andy" Sachs gotovo dvadeset godina od izlaska prvog filma, a drugi dio "Vrag nosi Pradu", temeljen na knjizi "Osveta nosi Pradu: Povratak vraga" doći će u kina 1. svibnja 2026. godine. Kao i prvi dio, "Vrag nosi Pradu 2" režira David Frankel.
Galerija 0 0 0 0 0
Ovo će biti ujedno prva uloga Streep od 2021., kada je glumila u filmu "Don't Look Up", a nedavno je potvrdila i ulogu u trileru "Useful Idiots", u kojem glumi uz Sigourney Weaver.
Pogledaji ovo Nekad i sad Nitko nije znao da je članica bizarnog kulta, a bila je omiljena tinejdžerska zvijezda
U nastavku će im se pridružiti i originalni članovi glumačke postave Emily Blunt i Stanley Tucci, dok će se Kenneth Branagh pojaviti u ulozi Mirandina novog supruga. U filmu će glumiti i Simone Ashley, Rachel Bloom i Lucy Liu, uz navodna cameo pojavljivanja Lady Gage i Sydney Sweeney.
Vrag nosi Pradu - 2 Foto: Profimedia
"Vrag nosi Pradu 2" pratit će Mirandu Priestly kako se suočava s kolapsom izdavačke industrije te je prisiljena surađivati s nekadašnjom pomoćnicom Emily (Blunt), koja je sada na čelu luksuznog brenda i upravlja njegovim oglašivačkim budžetom. Snimanje nastavka privuklo je pažnju fotografa i obožavatelja diljem svijeta, s lokacijama od Brooklyna do Milana.
Vrag nosi Pradu - 5 Foto: Profimedia
Originalni film je zaradio više od 326 milijuna dolara diljem svijeta, a kasnije je dobila i svoju West End glazbenu verziju. Još otkako je objavljena knjiga, mnogi su uočili sličnost Priestly s Vogueovom urednicom Annom Wintour, zbog čega su brendovi isprva odbijali surađivati s produkcijom kako ne bi dobili zabranu u Vogueu, no lik kojeg tumači Meryl Streep svidio se čak i ledenoj kraljici modne industrije.
Vrag nosi Pradu - 1 Foto: Profimedia
"Kad smo snimali prvi film, nitko od nas nije očekivao meteorski uspjeh koji će imati niti utjecaj koji će ostaviti na ljude", izjavila je Blunt u rujnu, dodavši kako film ima "duboke emotivne korijene" za nju i Tuccija, koji joj je kasnije postao šogor.
Vrag nosi Pradu - 3 Foto: Profimedia
"Vrag nosi Pradu 2" bit će dio filmskog ljeta prepunog nastavaka, uključujući "Mrak Film 6", "Priča o igračkama 5", "Malci 3" i "Spider-Man: Brand New Day".
Znanje o prvom nastavku provjerite OVDJE.
Anne Hathaway je doživjela jednu nezgodu o čemu više pročitajte OVDJE.
Pogledaji ovo Celebrity Severina podijelila dosad neviđene prizore sina: ''Dobila sam odobrenje jače od bilo kojeg zakona''
Pogledaji ovo Celebrity Amerikanac koji uređuje kuću u Hrvatskoj podijelio novosti: ''Ovo je velika stvar!''