Vraća se hit-komedija! Objavljena je prva najava koja otkriva mnogo detalja

76-godišnja Streep i 43-godišnja Hathaway vraćaju se svojim ulogama Mirande Priestly i Andree "Andy" Sachs gotovo dvadeset godina od izlaska prvog filma, a drugi dio "Vrag nosi Pradu", temeljen na knjizi "Osveta nosi Pradu: Povratak vraga" doći će u kina 1. svibnja 2026. godine. Kao i prvi dio, "Vrag nosi Pradu 2" režira David Frankel.

Ovo će biti ujedno prva uloga Streep od 2021., kada je glumila u filmu "Don't Look Up", a nedavno je potvrdila i ulogu u trileru "Useful Idiots", u kojem glumi uz Sigourney Weaver.

U nastavku će im se pridružiti i originalni članovi glumačke postave Emily Blunt i Stanley Tucci, dok će se Kenneth Branagh pojaviti u ulozi Mirandina novog supruga. U filmu će glumiti i Simone Ashley, Rachel Bloom i Lucy Liu, uz navodna cameo pojavljivanja Lady Gage i Sydney Sweeney.

Vrag nosi Pradu - 2 Foto: Profimedia

"Vrag nosi Pradu 2" pratit će Mirandu Priestly kako se suočava s kolapsom izdavačke industrije te je prisiljena surađivati s nekadašnjom pomoćnicom Emily (Blunt), koja je sada na čelu luksuznog brenda i upravlja njegovim oglašivačkim budžetom. Snimanje nastavka privuklo je pažnju fotografa i obožavatelja diljem svijeta, s lokacijama od Brooklyna do Milana.

Vrag nosi Pradu - 5 Foto: Profimedia

Originalni film je zaradio više od 326 milijuna dolara diljem svijeta, a kasnije je dobila i svoju West End glazbenu verziju. Još otkako je objavljena knjiga, mnogi su uočili sličnost Priestly s Vogueovom urednicom Annom Wintour, zbog čega su brendovi isprva odbijali surađivati s produkcijom kako ne bi dobili zabranu u Vogueu, no lik kojeg tumači Meryl Streep svidio se čak i ledenoj kraljici modne industrije.

Vrag nosi Pradu - 1 Foto: Profimedia

"Kad smo snimali prvi film, nitko od nas nije očekivao meteorski uspjeh koji će imati niti utjecaj koji će ostaviti na ljude", izjavila je Blunt u rujnu, dodavši kako film ima "duboke emotivne korijene" za nju i Tuccija, koji joj je kasnije postao šogor.

Vrag nosi Pradu - 3 Foto: Profimedia

"Vrag nosi Pradu 2" bit će dio filmskog ljeta prepunog nastavaka, uključujući "Mrak Film 6", "Priča o igračkama 5", "Malci 3" i "Spider-Man: Brand New Day".

