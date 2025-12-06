Poslušajte kako je mladi Slavonac sa Sašom Matićem otpjevao njegov veliki hit u Areni Zagreb!

Prepuna zagrebačka Arena dočekala je u petak navečer regionalnog miljenika Sašu Matića na prvom od dva Extra koncerta godine. Večer je otvorio emotivnom baladom "Idemo anđele", a tisuće obožavatelja uzvratili su mu zborskim pjevanjem.

"Dobra večer, dragi prijatelji. Drago mi je što smo večeras ponovno zajedno, čast mi je biti s vama, pjevati i svirati za vas. Vratio sam se iz Amerike, bio sam umoran, ali kad znam da ste vi ispred mene, sav umor nestane. Volim vas, stvarno ste najbolji na svijetu", poručio je.

Sinoć je otkrio i veliku vijest za sve fanove na Kvarneru - 13. veljače sljedeće godine održat će veliki koncert u Rijeci, u Dvorani Zamet, a ulaznice će biti u prodaji od ponedjeljka putem sustava upad.hr: "Raduje me što ćemo povodom Dana zaljubljenih pjevati u predivnoj Rijeci, jedva čekam."

Njegove mnogobrojne hitove, među kojima su "Bolje nikad nego kasno", "Sto svirača", "Lagala je grade", "Samo ovu noć" i drugi, u Areni je pratila vrhunska produkcija. Uz specijalne efekte, vatru i konfete, atmosferu su u najvećoj hrvatskoj dvorani dodatno podignule svjetleće led narukvice na rukama fanovima.

Spektaklu su doprinijeli i specijalni glazbeni gosti. Prvi je na pozornicu izašao sve popularniji Jakov Jozinović, a publika je pozdravila gromoglasnim vriskom.

"On je već velika zvijezda, a ja mu predviđam da će postati i najveća na ovim prostorima. Sada ću pred punom Arenom nešto obećati. Budući da radim pjesme, obećavam jednu pokloniti Jakovu. Kada sve prođe, posvetit ću se pisanju, to će biti moj poklon, od mene za tebe", rekao je Matić.

Jakov je sa Sašom otpjevao veliki Sašin hit ''Nađi novu ljubav'' te pjesmu koja ga je proslavila na TikToku, Balaševićevu ''Oliveru''.

Kako je to zvučalo pogledajte u nastavku.

Ubrzo je na scenu izašao i Mirza Selimović, jedan od najboljih vokala regije.

"Hvala ti, Saša, što si uvijek podrška nama mlađima. Odrasli smo uz tvoje pjesme, velika je privilegija biti ovdje", kazao je Mirza.

Dio koncerta Saša je posvetio glazbenim velikanima - Oliveru Dragojeviću, Kemalu Montenu, Halidu Bešliću i Akiju Rahimovskom, što je publika dočekala s posebnim oduševljenjem.

Uz njegov vrhunski vokal i omiljene stihove, Arena Zagreb pjevat će i večeras uglas.

"Nama ljubav nikada nije zakasnila. Hvala vam na ovoj predivnoj večeri i posebno hvala mojim prijateljima iz Extra FM-a", poručio je i pozdravio publiku uz pjesmu "Kad ljubav zakasni", ali ubrzo su ga pozvali na bis pa je izveo hitove "Ko si ti" i "Ružmarin".

