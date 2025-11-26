Tko je glumica koju zovu srpskom Elsom? U posljednjoj ulozi pred kamerama se pojavila gola

Svestrana srpska glumica Jelena Gavrilović, poznata kao srpska Elsa zbog kultne uloge u animiranom hitu ''Snježno kraljevstvo'', ponovno je u fokusu regionalne publike zahvaljujući najnovijem pojavljivanju u seriji ''Robin Hood''.

Srpska glumica Jelena Gavrilović već godinama osvaja publiku svojom karizmom, talentom i izuzetno širokim glumačkim rasponom.

Rođena 18. siječnja 1983. u Beogradu, odrasla je i školovala se u Lazarevcu, gdje je vrlo rano započela glumački put kroz školske predstave i lokalni ''Puls teatar''. Diplomirala je glumu na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a već tijekom studija počela je nizati zapažene nastupe na pozornicama najvećih srpskih kazališta – među kojima su Atelje 212, Srpsko narodno pozorište i Pozorište na Terazijama.

Jedna od najpoznatijih uloga Jelene Gavrilović svakako je uloga Marije u kontroverznom filmu ''A Serbian Film'' (2010), koji ju je lansirao među prepoznatljiva imena regionalne kinematografije. Glumila je i u filmovima poput ''On the Beautiful Blue Danube'', te u brojnim kazališnim i televizijskim projektima, gdje se profilirala kao umjetnica koja se bez zadrške upušta u raznolike, pa i najzahtjevnije uloge. Zahvaljujući svom neospornom talentu i odličnom engleskom jeziku, Jelena Gavrilović počela je dobivati ​​uloge i u stranim filmovima koji su se snimali u Srbiji. Tako se pojavila u filmovima kao što su ''Human Zoo'', ''Cat Run'' i ''Everly'', gdje je glumila uz bok holivudskoj glumici Salmi Hayek.

Osim glume, Jelena ima i ozbiljno glazbeno obrazovanje – svirala je violinu i pohađala sate jazz pjevanja. Upravo joj je pjevačka vještina donijela nadimak srpska Elsa jer je dala glas liku Elsi u srpskoj inačici filma ''Frozen''.

Koliko joj se utjelovljenje Disney junakinje svidjelo govori i činjenica da si je nadimak srpska Elsa stavila u opis profila na Instagramu, na kojem ju prati 129 tisuća ljudi.

Gavrilović se nedavno ponovno našla u televizijskom fokusu – glumi u novoj epizodi serije ''Robin Hood'', a njen lik pred kamerama se pojavljuje potpuno gol.

