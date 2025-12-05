Kolinda i Jakov Kitarović u rijetkom zajedničkom izlasku koji je razveselio njihov kćer

Kolinda Grabar-Kitarović sa suprugom Jakovom prisustvovala je otvorenju Zlatne piruete u Zagrebu.

Na zagrebačkom Velesajmu svečano je otvorena 57. Zlatna pirueta, a događaj su među ostalima posjetili Kolinda Grabar-Kitarović i njezin suprug Jakov Kitarović.

Ovoga puta u fokusu nije bila bivša predsjednica, već njezin suprug, koji već drugu godinu zaredom obnaša dužnost predsjednika Hrvatskog klizačkog saveza, što je, prema medijskim navodima, rezultat povjerenja unutar klizačke zajednice i obiteljske povezanosti s ovim sportom.

Pogledaji ovo inMagazin Jakov Jozinović i drugi poznati Hrvati otkrili jesu li spremni služiti vojni rok!

Jakov Kitarović Foto: Igor Kralj/Pixsell

Podsjetimo, njihova kći Katarina nekoć je bila državna prvakinja i nastupala na ovom prestižnom natjecanju, no već neko vrijeme nije viđena na sličnim događanjima, budući da se 2019. preselila u SAD kako bi studirala na Harvardu, nakon što je primljena na četiri elitna sveučilišta.

Kolinda Grabar-Kitarović sa suprugom - 1 Foto: Igor Kralj/Pixsell

Kolinda Grabar-Kitarović sa suprugom - 2 Foto: Igor Kralj/Pixsell

Kolinda Grabar-Kitarović Foto: Igor Kralj/Pixsell

Katarina se tada svrstala među jedan posto najboljih kandidata na prijemnom ispitu SAT.

Katarina Kitarović na Zlatnoj pirueti (FOTO: Pixsell) - 3

Pogledaji ovo inMagazin Znate li da Nives Celzijus nikad nije promijenila prezime? ''Ili se neću udati, ili ću ostati tako''

Galerija 28 28 28 28 28

Kolinda i Jakov Kitarović upoznali su se 1989. kao studenti, a u brak su stupili 1996. godine. Imaju dvoje djece – Katarinu i Luku.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Izdanje Melanije Trump na ždrijebu stavilo je čak i američkog predsjednika u drugi plan!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Svjetla pozornice za ždrijeb SP-a nisu imala šanse, Heidi Klum ih je sve nadmašila!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li nastaviti ove stihove? Zanjišite kukovima i zapjevajte uz naš kviz o Čolinim pjesmama!