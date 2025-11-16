I bez Kolinde, Jakov Kitarović se dobro zabavlja, društvo mu je pravio nekadašnji ministar

Jakov Kitarović pojavio se u Varaždinu, gdje prati mečeve hrvatske ženske teniske reprezentacije.
Među njima se našao i Jakov Kitarović, suprug bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koji je opušteno pratio mečeve hrvatske ženske teniske reprezentacije te privukao pažnju publike, ali i fotografa.
Usprkos tome što nije bilo njegove supruge, Kitarović je snimljen u dobroj atmosferi, vidno raspoložen, dok je s tribina pratio napet tenis. S njim u društvu je bio Zdravko Marić, bivši ministar financija i sada predsjednik Hrvatskog teniskog saveza.
Njih dvojica snimljeni su kako zajedno komentiraju poene, smiju se i očito uživaju u sportskom popodnevu.
Atmosfera na tribinama bila je vedra i navijačka, a Kitarović se uklopio među publiku bez ikakve pompe, što je već postao njegov prepoznatljiv stil – jednostavan, nenametljiv i posvećen sportu koji je, kako je već više puta isticao, oduvijek volio.
Rezultate Billie Jean King Cupa između Hrvatske i Češke pratite na Gol.hr-u (OVDJE).
Billie Jean King Cup se prije zvao FED Cup, a više o fascinantnom životu tenisačice po kojoj je dobio ime pročitajte OVDJE.
