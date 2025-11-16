I bez Kolinde, Jakov Kitarović se dobro zabavlja, društvo mu je pravio nekadašnji ministar

Jakov Kitarović pojavio se u Varaždinu, gdje prati mečeve hrvatske ženske teniske reprezentacije.

U Varaždinu je ovog tjedna sve u znaku Billie Jean King Cupa, velikog teniskog događaja koji je privukao brojne poznate ljubitelje sporta.

Među njima se našao i Jakov Kitarović, suprug bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koji je opušteno pratio mečeve hrvatske ženske teniske reprezentacije te privukao pažnju publike, ali i fotografa.

Jakov Kitarović - 1 Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Jakov Kitarović - 2 Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Jakov Kitarović - 3 Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Usprkos tome što nije bilo njegove supruge, Kitarović je snimljen u dobroj atmosferi, vidno raspoložen, dok je s tribina pratio napet tenis. S njim u društvu je bio Zdravko Marić, bivši ministar financija i sada predsjednik Hrvatskog teniskog saveza.

Njih dvojica snimljeni su kako zajedno komentiraju poene, smiju se i očito uživaju u sportskom popodnevu.

Jakov Kitarović - 2 Foto: Zeljko Hajdinjak / CROPIX

Jakov Kitarović - 1 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Jakov Kitarović Foto: Instagram

Atmosfera na tribinama bila je vedra i navijačka, a Kitarović se uklopio među publiku bez ikakve pompe, što je već postao njegov prepoznatljiv stil – jednostavan, nenametljiv i posvećen sportu koji je, kako je već više puta isticao, oduvijek volio.

Rezultate Billie Jean King Cupa između Hrvatske i Češke pratite na Gol.hr-u (OVDJE).

Billie Jean King Cup se prije zvao FED Cup, a više o fascinantnom životu tenisačice po kojoj je dobio ime pročitajte OVDJE.

