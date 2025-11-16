Kate Middleton najavila svoj tradicionalni koncert, ponovno će okupiti tisuće

Kate Middleton najavila je kako će se peto izdanje božićnog koncerta u Westminsterskoj opatiji održati početkom prosinca.

Princeza od Walesa Kate Middleton i ove godine će održati njoj važnu tradiciju.

Kako je objavila proteklih dana, božićni koncert "Together at Christmas" održat će se petu godinu zaredom u Westminsterskoj opaciji. Kako je otkrila Kate, koncert će se održati 5. prosinca, a na njemu će biti oko 1600 uzvanika koji će slušati zbor i uživati u poznatim čitačima, među kojima će biti i Kate Winslet i Chiwetel Ejiofor.

Kate Middleton - 1 Foto: Afp

Kate Middleton - 3 Foto: Profimedia

Publiku očekuju i posebni glazbeni nastupi Hannah Waddingham te Dana Smitha iz benda Bastille, a cijeli događaj će biti sniman i emitiran uoči Badnjaka. Prije samog ulaska u opatiju, uzvanike će zabavljati mladi glazbenici iz udruge Future Talent, koju je osnovala nedavno preminula Katherine, vojvotkinja od Kenta kako bi podržala djecu iz obitelji nižeg imovinskog statusa.

Buduća kraljica prvi je put ugostila svoj božićni koncert 2021. godine, dok je prošlogodišnje izdanje obilježilo njezin povratak javnim dužnostima nakon dijagnoze raka. Gledatelji će koncert moći pogledati i u reprizi na božićno jutro.

Kate Middleton - 2 Foto: Profimedia

Kate Middleton - 2 Foto: Afp

Iz Kensingtonske palače poručili su da će događaj "okupiti ljude kako bi slavili ljubav u svim njezinim oblicima, bilo da je riječ o ljubavi u obitelji, među prijateljima, u zajednici ili u snažnim trenucima povezanosti sa strancima".

"U svijetu koji često djeluje rascjepkano i nepovezano, ljubav je sila koja nas ponovno ujedinjuje – bez obzira na generacije, zajednice, kulture i vjere", stoji u priopćenju. "Kako se približavamo božićnom razdoblju, podsjećamo se na moć zajedništva. Večer će istaknuti transformativnu snagu ulaganja u druge – s empatijom, prisutnošću i radošću."

Kate Middleton - 1 Foto: Profimedia

Kate Middleton - 6 Foto: Profimedia

Na koncertu se očekuju i mnogi članovi kraljevske obitelji, počevši od Kateinog svekra kralja Charlesa i supruga princa Williama, a osim zbora i poznatih gostiju, u službi će sudjelovati i pojedinci koji će podijeliti svoje osobne priče.

Kako je sve izgledalo lani, pogledajte OVDJE.

