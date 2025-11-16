Zima nikad nije bila toplija! Maja Šuput i Bloom otopili srca preslatkim prizorima

Nakon povratka iz Dubaija, Maja Šuput je odvela sina Blooma na jednu lokaciju u Zagrebu kako bi barem nakratko uživao u zimskim radostima.

Nakon što je provela nekoliko dana u Dubaiju, Maja Šuput se vratila u Zagreb te se suočila s drugačijim vremenskim uvjetima - hladnoćom i snijegom. Naravno, snijega još uvijek nema, no nikoga to ne može spriječiti u zimskim radostima.

Maja je odvela svog sina Blooma u posebnu avanturu - posjetu umjetnom snijegu koji je malenom dječaku donio golemu radost, a kasnije je podijelila preslatke fotografije sa snježnog druženja, s prizorima koji izgledaju kao da su izvučeni ravno iz božićne čestitke.

Bloom, odjeven u topli zimski outfit, s velikim osmijehom na licu pozirao je zagrljen s plišanim medvjedićima, dok je Maja blistala u bijelom, zimskom stylingu i širokom šeširu. Njih dvoje zajedno su "uronili" u minijaturni zimski svijet – umjetni snijeg, velike dekorativne medvjede i blagdanski ugođaj koji je raspametio fanove.

Maja Šuput Foto: Instagram

Maja Šuput - 2 Foto: Instagram

Maja Šuput Foto: Instagram

"Bloom se jako zaželio snijega, a ja sam ga odvela u najljepšu Malu ulicu gdje je doživio pravu bajku prepunu medvjedica i zimskog ugođaja. Ok, organizirala sam i malo snijega za potpuni doživljaj pa smo se beskrajno dobro proveli", napisala je Maja, dodavši kako su udomili i jednog plišanog medvjeda kojeg su nazvali Srećko.

Maja Šuput i Šime Elez - 8 Foto: Instagram

Maja Šuput na koncertu Miroslava Ilića - 2 Foto: Matija Habljak/Pixsell

Maja Šuput Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Umjetni snijeg je bio pun pogodak – mali Bloom nije skidao osmijeh, grlio je nove medvjediće, pozirao s mamom za stolom prekrivenim snijegom i u potpunosti uživao u svakom trenutku, a sada može samo čekati kada će pasti pravi snijeg i ponovno uživati.

Maja je u Dubaiju bila sa Šimom Elezom, a odvela ga je i na izlet kojeg je ranije iskusila. Više pročitajte OVDJE.

U Dubaiju je srela i jednu sportsku facu, o čemu više pročitajte OVDJE.

