Za čistu peticu! Prva dama zasjenila sve na premijeri u nesvakidašnjoj kombinaciji

Sanja Musić Milanović ponovno je osvojila svojim modnim izborom kada se pojavila na premijeri predstave "Cabaret".
Prva dama se družila s intendanticom Ivom Hraste Sočo, a svojim modnim odabirom ponovno je privukla pozornost ljubitelja mode. Poznata po odmjerenom, ženstvenom i modernom stilu, zablistala je u efektnoj kombinaciji koja savršeno spaja klasiku i suvremeni chic.
Sanja Musić Milanović - 3 Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Sanja Musić Milanović - 1 Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Musić Milanović je za ovu svečanu večer odabrala crnu kožnu jaknu jednostavnog kroja koju je kombinirala s srebrnom plisiranom suknjom dužine ispod koljena. Ovaj spoj tvrdih i mekih materijala dao je cijeloj kombinaciji dinamičnost i dozu modnog statementa. Izgled je upotpunila crnim čizmama, upečatljivom srebrnom narukvicom i šminko u svom prepoznatljivom stilu (naglašene oči i crveni ruž), dok su viseće naušnice dodale dašak glamura.
Sanja Musić Milanović Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić
Sanja Musić Milanović Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Zoran Milanović, Sanja Musić Milanović Foto: Goran Mehkek / CROPIX
Kosa joj je bila puštena u laganim valovima, što je cijelom izgledu dalo profinjenu mekoću.
Supruga predsjednika sjedila je u prvom redu novootvorenog HNK2, a nedaleko od nje je sjedila pjevačica i glumica Mirjana Bohanec Vidović.
Zoran Milanović i Sanja Musić Milanović Foto: Goran Stanzl/Pixsell
Sanja Musić Milanović i Zoran Milanović - 5 Foto: Matija Habljak/Pixsell
Zoran Milanović i Sanja Musić Milanović - 3 Foto: Ante Cizmic / CROPIX
Premijera je protekla u odličnoj atmosferi, a Sanja Musić Milanović još je jednom pokazala da zna kako izgledati elegantno i moderno, čak i u kombinacijama koje odskaču od klasičnih večernjih haljina.
