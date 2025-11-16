Za čistu peticu! Prva dama zasjenila sve na premijeri u nesvakidašnjoj kombinaciji

Sanja Musić Milanović ponovno je osvojila svojim modnim izborom kada se pojavila na premijeri predstave "Cabaret".

Druga premijera predstave "Cabaret" zagrebačkog HNK-a okupila je brojna poznata lica, a među njima se posebno istaknula profesorica Sanja Musić Milanović, supruga predsjednika Zorana Milanovića.

Prva dama se družila s intendanticom Ivom Hraste Sočo, a svojim modnim odabirom ponovno je privukla pozornost ljubitelja mode. Poznata po odmjerenom, ženstvenom i modernom stilu, zablistala je u efektnoj kombinaciji koja savršeno spaja klasiku i suvremeni chic.

Sanja Musić Milanović - 3 Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Sanja Musić Milanović - 1 Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Musić Milanović je za ovu svečanu večer odabrala crnu kožnu jaknu jednostavnog kroja koju je kombinirala s srebrnom plisiranom suknjom dužine ispod koljena. Ovaj spoj tvrdih i mekih materijala dao je cijeloj kombinaciji dinamičnost i dozu modnog statementa. Izgled je upotpunila crnim čizmama, upečatljivom srebrnom narukvicom i šminko u svom prepoznatljivom stilu (naglašene oči i crveni ruž), dok su viseće naušnice dodale dašak glamura.

Sanja Musić Milanović Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić

Sanja Musić Milanović Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Zoran Milanović, Sanja Musić Milanović Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Kosa joj je bila puštena u laganim valovima, što je cijelom izgledu dalo profinjenu mekoću.

Supruga predsjednika sjedila je u prvom redu novootvorenog HNK2, a nedaleko od nje je sjedila pjevačica i glumica Mirjana Bohanec Vidović.

Zoran Milanović i Sanja Musić Milanović Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Sanja Musić Milanović i Zoran Milanović - 5 Foto: Matija Habljak/Pixsell

Zoran Milanović i Sanja Musić Milanović - 3 Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Premijera je protekla u odličnoj atmosferi, a Sanja Musić Milanović još je jednom pokazala da zna kako izgledati elegantno i moderno, čak i u kombinacijama koje odskaču od klasičnih večernjih haljina.

