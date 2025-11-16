Frankfurt stao na noge zbog Halida: Dirljiva poruka rasplakala tisuće Hrvata

U Frankfurtu je održana 14. Hrvatska noć, a netom uoči nastupa Mate Bulića objavljena je emotivna poruka posvećena nedavno preminulom Halidu Bešliću.

Već tradicionalni koncert Hrvatska noć održan je u Suwag Energie Areni u Frankfurtu.

Više od pet tisuća mjesta nije bilo dovoljno za sve zainteresirane Hrvate u dijaspori koji su se i ove godine okupili u njemačkom gradu kako bi slušali nastupe Miroslava Škore, Mate Bulića, Tonyja Cetinskog, Petra Graše, Doris Dragović, dua Dalmatino, grupe Vigor, TS Dukati i benda Hrvatske ruže.

Netom uoči nastupa Mate Bulića na ekranu je objavljena i dirljiva posveta Halidu Bešliću, koji je preminuo 7. listopada ove godine.

Na grafici je objavljena Halidova fotografija uz koju je stajao emotivni tekst: "Tvoje pjesme ostaju zauvijek. Hvala ti za sve trenutke u kojima si liječio dušu, za svaku emociju koju si pretvorio u melodiju. Neka te prate mir, svjetlost i ljubav jer ti si to svima nama darovao cijeli život."

Voditelj ovogodišnjeg, 14. po redu izdanja bio je Dalibor Petko, a bez sumnje Hrvatska noć ponovno je nadmašila sva očekivanja.

