Zbog nje ste voljeli Alisu i Petra Pana, a ona je izabrala život daleko od reflektora

Kathryn Beaumont bila je jedna od najvećih nada Disneyjeva, no želja za školovanjem ju je odvela u druge vode.

Dječji glumci često nemaju mnogo izbora kada je u pitanju njihova karijera. Neki nastavljaju dalje s glumom, pa ako pronađu novu ulogu, smatraju se zvijezdama, neki nastavljaju s glumom no ne mogu pronaći novu važnu ulogu, a ima i onih koji su napustili glumačku industriju kako bi se posvetili drugom zanimanju.

Kathryn Beaumont možda nije ime koje ćete odmah prepoznati, ali njezin glas obilježio je djetinjstvo milijuna. Ona je djevojčica koja je istovremeno bila Alisa iz "Alise u zemlji čudesa" i Wendy iz "Petra Pana", i to u legendarnim Disneyevim animiranim filmovima iz 1950-ih. Bila je jedno od čuda rane Disneyjeve ere — no umjesto da ostane u svijetu filma, odabrala je sasvim drugačiji put.

Rođena u Londonu 1938., još kao djevojčica pokazivala je neobičan talent za glumu i recitaciju pa ne čudi da je već s deset godina zapela za oko MGM-u, koji ju je doveo u Hollywood zajedno s obitelji.

MGM ju je namjeravao pretvoriti u svoju sljedeću dječju zvijezdu, a Kathryn se pojavila u nekoliko manjih projekata. No njezin sudbinski trenutak stigao je kad je Walt Disney Studio zapazio njezinu čistu dikciju, nježnost i britanski šarm. Jedan od pionira animacije Walt Disney je u njoj odmah vidio ono što je tražio — djevojčicu koja istovremeno zvuči sanjivo, znatiželjno i odvažno.

Uskoro je dobila dvije uloge koje su je zauvijek obilježile - onu Alise i Wendy, koje su je učinile jednom od najvažnijih Disneyjevih suradnica u povijesti. Desetljećima kasnije, Disney Studio ju je pozvao da još jednom posudi glas odrasloj Wendy u filmu "Return to Never Land" (2002.).

Nakon što je postala lice i glas kultnih animacija, svi su očekivali da će Kathryn nastaviti bogatu karijeru u Hollywoodu.

No u stvarnosti, to se nije dogodilo.

Kathryn je nakon srednje škole upisala fakultet, a film ju je prestao privlačiti. Bila je sramežljiva, povučena i nije željela tipičan život zvijezde koji je donosio stalne audicije i pritisak. Umjesto toga — željela je mir, stabilnost i rad s djecom.

Disney ju je podržao, a studio joj je čak ponudio stipendiju za studij. Završila je pedagogiju i postala učiteljica u osnovnoj školi u Los Angelesu, gdje je radila 36 godina.

Generacije njezinih učenika nisu znale da sjede pred Disneyjevom legendom — osim kada bi se dogodilo da prepoznaju njezin glas. Ponekad bi, za posebne prilike, svojim učenicima čitala priče kao Alisa ili Wendy, što je bio trenutak koji su djeca pamtila cijeli život.

Kathryn je uvijek čuvala svoju privatnost dalje od kamera. Udala se za Allana Levina, s kojim je provela cijeli život u mirnom predgrađu Los Angelesa. Nisu imali djecu, ali je Kathryn kroz desetljeća rada u školi često govorila da je "učila tisuće njih".

Do danas živi povučeno i rijetko se pojavljuje u javnosti, ali Disneyjeve fan konvencije rado posjeti kad može. Godine 1998. je primljena u Kuću slavnih Disneyjevih legendi, njezini animacijski testovi i dalje se prikazuju u dokumentarcima, a glas i dalje se koristi u Disneyland atrakcijama.

I što je možda najljepše — milijuni ljudi i danas odrastaju uz likove koje je ona oživjela.

Kathryn Beaumont, koja danas ima 87 godina, dokaz je da slava nije jedini put do ispunjenog života. Bila je zvijezda, ali je izabrala mir. Bila je ikona, ali je odabrala učionicu. Bila je Disneyjeva muza, ali je postala učiteljica koju su djeca obožavala.

Na kraju, možda je upravo zato njezina priča jedna od najtoplijih u povijesti Hollywooda.

