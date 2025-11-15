Ella Dvornik izazvala lavinu reakcija golišavim prizorima iz kade

Ella Dvornik na Instagramu je objavila fotografije iz kade, koje su izazvale lavinu reakcija.

Naša influencerica Ella Dvornik zapalila je društvene mreže najnovijom objavom.

Naime, prizori su nastali u kadi, a ona ih je objavila na Instagramu.

Galerija 28 28 28 28 28

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li kojoj poznatoj Hrvatici je Doris Dragović ujna?

''Oda Kadi: Nisam se kupala u kadi skoro dvije godine. Nemam kadu u Zagrebu nisam ni u prošlom stanu imala...oduvijek sam mrzila tuš. Navikla sam se smežurat u kadi od kad sam bila mala. Tad nije bilo mobitela pa sam zgnjurena ušima u vodi slušala brčkanje, i svoje mumljanje i melodiziranje. Možda sam zato sad ovakva. Previše sam se družila sa sobom. Navikla sam se sad na tuširanje i naravno štedi mi vrijeme - jer kada je ipak aristokratski luksuz djece bez obaveze... uglavnom jako sam sretna što imamo kadu u sobi, jedino mi pjena nije ispala dovoljno gusta za frizure, brade i modne kreacije. U novoj kući ću imat kadu i to jako veliku kadu. I stavit ću 3 slavine da se napuni brzinom svjetlosti, eto to je to od mene - hvala što ste svjedočili mojoj sreći. Pusa bok.'', napisala je ispod fotki.

Ella Dvornik - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Ministar Božinović u izlazak poveo samozatajnu suprugu, evo kako izgleda

Fotke pogledajte OVDJE.

Ella Dvornik Foto: Instagram

Nije dugo trebalo da takvi prizori izazovu lavinu reakcija.

''Sreću čine male stvari'', ''Uživaj'', ''Kakve fotke'', ''Top'', ''Genijalna si Ella'', ''I meni fali kada'', Hvala na podsjetniku! Točno to sam radila i ja kao klinka'', ''Životna želja mi je imat ogromnu kadu'', dio je komentara s Instagrama u moru emotikona srca i vatrice.

Ella Dvornik - 6 Foto: Josip Moler / CROPIX

Ella je nedavno iznenadila pratitelje velikom promjenom frizure. Više o tome pisali smo OVDJE.

Ella Dvornik - 3 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Ministar Božinović u izlazak poveo samozatajnu suprugu, evo kako izgleda

Ispod radara njezinim pratiteljima nije prošao niti romantični video s misterioznim muškarcem. Više saznajte OVDJE.

Ella Dvornik Foto: Instagram

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Noge iz snova! Naša misica u raskošnoj haljini pokupila samo najljepše komplimente

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Nikad nećete pogoditi koliko godina ima supruga srpskog slavuja

Pogledaji ovo Celebrity Naš glazbenik ljubi 42 godine mlađu suprugu, ovaj detalj ključan je za njihov sretan brak