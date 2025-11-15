Znate li kojoj poznatoj Hrvatici je Doris Dragović ujna?

Da je Doris Dragović obiteljski povezana s parom kojega svi dobro znamo, doznalo se 2022. godine kada im je došla na svadbu.

Glazbena diva Doris Dragović u emisiji Nove TV "Zdravlje na kvadrat" iskreno je govorila o životnim izazovima, duhovnom rastu i osobnim pričama.

Doris Dragović Foto: Donat Rogić

A znate li kojoj poznatoj Hrvatici je ona ujna? Naime, 2022. godine pojavila se na vjenčanju nogometaša Hajduka Marka Livaje i bivše manekenke Iris Livaje ex Rajčić.

Tada je progovorila o obiteljskim vezama te otkrila da je ona mladenkina ujna.

''Familija je to. Što se tiče nas, mi bismo voljeli da su se i prije oženili. Ovo je važan dan u njihovu životu. Želim im Božji blagoslov u životu, sreću, mir, ljepotu, a ono što je najvažnije to već imaju, a to je dvoje lijepe djece'', rekla je tad naša glazbena diva, pisala su 24sata.

Doris Dragović Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX

Njezin suprug Mario Budimir brat je Irisine majke Marije, što bi značilo da je Mario ujak bivše manekenke, a Doris joj je ujna.

Iris Livaja, Marko Livaja Foto: Vojko Basic / CROPIX

Nakon vjenčanja naša glazbena diva otkrila je i da posebno prati utakmice proslavljenog nogometaša.

''Iris i Marko Livaja su mi familija. Drugačije je kada netko tvoj igra, gledaš to kroz neku privatnu prizmu, dupla je napetost i uzbuđenje. On je briljantan pa smo svi doma sretni'', rekla je u intervju za Radio Dalmaciju.

Doris Dragović - 3 Foto: Borna Jaksic/Pixsell

