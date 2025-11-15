Legendarni splitski pjevač pohvalio se prekrasnim vijestima u svojoj obitelji!

Matko Jelavić na Facebooku se pohvalio najljepšim vijestima, a njegovi obožavatelji objavu su zatrpali brojnim čestitkama.

Splitski glazbenik Matko Jelavić na društvenim je mrežama podijelio prekrasnu vijest zbog koje njegova obitelj ovih dana ima velik razlog za slavlje.

Naime, objavio je da je dobio unučicu – njegov sin Sandro i snaha Bruna postali su roditelji djevojčice koju su nazvali Roza.

"Evo, opet sam dida! Naši Bruna i Sandro imaju prekrasnu malu Rozu. Dobrodošla na ovaj svijet!", napisao je ponosni Matko na Facebooku uz nekoliko fotki koje su oduševile njegove obožavatelje.

Čestitke su se odmah počele nizati u komentarima.

''Dobro došla, čestitke svima'', ''Čestitke dida Matko'', ''Prekrasna vijest'', ''Čestitam dida i obitelji'', ''Baka i dida se pomladili, čestitke od srca'', ''Prekrasno'', ''Sretno od srca malenoj ljepotici'', samo je dio čestitki s društvenih mreža.

Inače, osim Sandra, Matko sa suprugom Mirjanom ima i starijeg sina Marka.

Matko Jelavić nedavno je dirnuo mnoge fotografijom majke kojoj je posvetio veliki hit. Fotku pogledajte OVDJE.

