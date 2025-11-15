Legendarni splitski pjevač pohvalio se prekrasnim vijestima u svojoj obitelji!

Matko Jelavić na Facebooku se pohvalio najljepšim vijestima, a njegovi obožavatelji objavu su zatrpali brojnim čestitkama.
Naime, objavio je da je dobio unučicu – njegov sin Sandro i snaha Bruna postali su roditelji djevojčice koju su nazvali Roza.
"Evo, opet sam dida! Naši Bruna i Sandro imaju prekrasnu malu Rozu. Dobrodošla na ovaj svijet!", napisao je ponosni Matko na Facebooku uz nekoliko fotki koje su oduševile njegove obožavatelje.
Čestitke su se odmah počele nizati u komentarima.
''Dobro došla, čestitke svima'', ''Čestitke dida Matko'', ''Prekrasna vijest'', ''Čestitam dida i obitelji'', ''Baka i dida se pomladili, čestitke od srca'', ''Prekrasno'', ''Sretno od srca malenoj ljepotici'', samo je dio čestitki s društvenih mreža.
Inače, osim Sandra, Matko sa suprugom Mirjanom ima i starijeg sina Marka.
