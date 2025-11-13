Doris Dragović o odrastanju, iskustvu i starenju: ''Bog vodi računa o svemu''

U iskrenom i toplom razgovoru za emisiju ''Zdravlje na kvadrat'', Doris Dragović otvorila je svoje srce i podijelila niz osobnih priča, životnih mudrosti i duhovnih promišljanja.

Doris Dragović bila je gošća posljednje epizode emisije ''Zdravlje na kvadrat'' na Novoj TV.

Odmah na početku istaknula je koliko cijeni samu emisiju:

''Ja vašu emisiju volim i pratim, i mislim da bi je trebali pratiti svi ako želimo sebi dobro zdravlje.''

Na pitanje što bi dodala ili promijenila u konceptu, odgovorila je bez razmišljanja:

''Ja apsolutno ništa. Ovo je dobro osmišljena emisija. Ima dobre priloge. S pametnim ljudima se razgovara, što je važno u ova naša luda vremena. Najljepše mi je to što uvijek mogu nešto naučiti, što mogu dobiti neku novu informaciju i što mogu biti malo pametnija nakon emisije.''

Prisjetila se i svojeg ranog djetinjstva:

''Ja sam bila dobro dijete. To je sve mama odmah riješila na samom početku mog ranog embrionalnog razvoja. Dakle, imala sam čvrst odgoj, i vrlo brzo i vrlo rano sam naučila da je disciplina temelj svega. Temelj zdravog razuma, temelj bilo kakvog uspjeha, rada, učenja, pa sam tako to i primjenjivala u učenju kao djevojčica.''

U školi je, kaže, bila odlična učenica: ''Odlikaš, a šta ću!''

No priznaje kako je bilo i nestašluka:

''Jesam, markirala sam! Nisu bili bitni predmeti nego je bilo bitno negdje ako se nešto dešavalo, ili bilo, onda idemo pola razreda. Ovi koji ostanu je bilo – e vi ste štreberi, a mi recimo idemo na rivu. Prošla sam sve normalne faze odrastanja, ludavice puberteta. Dakle ništa me nije mimoišlo!''

Kad bi danas mogla nešto poručiti maloj Doris, rekla bi:

''Ništa ne brini, sve bit će dobro. Bog vodi računa o svemu i nemoj previše pametovati pa bit će ti lakše. Prepusti se u ruke onoga tko je pametniji od tebe.''

Ističe kako je zadovoljna svojim životom:

''Apsolutno je sve okej. I sve što nam se u životu događa, ono što nam se sviđa, također i ono što nam se ne sviđa, ili što nas može odvesti u neku tugu, nevolju, nesreću, ne znam kakve sve emocije možemo proživljavati, su samo emocije. Sve što se događa događa se za – na dobro!''

O tome kako se nosi s tugom, govori uz dozu humora:

''A mogu reći da sa 64 godine sve manje osjećam tugu, a sve više osjećam kosti, recimo. Sve te emocije pripadaju mladosti. Onda s vremenom iskustvo ispuni jedan prostor u nama i onda nam postane malo jasnije da tim emocijama ne treba pridavati previše pažnje. Ni ovim strašno velikim ushitima, ni ovim suprotnim.''

Dotaknula se i teme starenja:

''Ja bih rekla da je puno važnije što mi uzimamo od tih godina! Godine svima donose sve isto. Ja sam nekako, hvala Bogu, izvlačila iz tog života, iz tog iskustva, nekako sam dopustila da me školuje to iskustvo… Teško je to zbiti u par rečenica.''

Zdravlje joj je dobro, što joj je od velike važnosti:

''Naravno da je zdravlje najbitnije. Međutim, mi se možemo boriti za naše zdravlje koliko god hoćemo, no ako u nama živi nemir… To je početak. Tu moramo razriješiti sve što tu loše stanuje… To radi naša duhovnost, kako tko ju već ima, vjeruje.''

Na pitanje u što vjeruje, odgovara jednostavno:

''Ja vjerujem u Boga. Vjerujem da me Duh čuva njegov u svakom trenutku, od trenutka kad me začeo kad sam nastala, pa dok trajem.''

O promjenama vremena kaže:

''Uvijek je to bio generacijski problem… Sve te promjene naravno da utječu na nas, ali utječu u onom smislu u kojem ih mi puštamo u sebe… Tako da ja čvrsto držim svoja vrata.''

Kako provodi slobodno vrijeme?

''Provodim ga odlično, a duševni mir se traži, a znamo svi kako se traži. Svako ima neki svoj način i neku svoju metodu.''

Uz osmijeh je priznala i svoje kulinarske ''mane'':

''Ne znam ja kuhati. Nisam to nikad naučila… Neke osnovne stvari da, ali neću ostati gladna. Za to je moja prijateljica Zorica Kondža… Zore ljubim te i hvala ti na svakoj sarmi koju si meni namijenila.''

A što je toliko posebno u sarmi?

''Ne zna to svatko napraviti, ne, ne, ne. Nije svaka sarma ista, kao ni čovjek. Šalu na stranu. To treba znati!''

