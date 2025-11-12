Odrastali su pred kamerama: Evo gdje su danas zvijezde "Stranger Thingsa"!

Čak devet godina bilo je potrebno od prve do pete i posljednje sezone serije "Stranger Things", jedne od najvećih Netflixovih uspješnica.

Kada se "Stranger Things" pojavio na Netflixu 2016. godine, nitko nije mogao predvidjeti da će postati jedan od najutjecajnijih serijskih hitova desetljeća. U svijetu prepunom superheroja i distopijskih drama, priča o skupini djece iz gradića Hawkinsa u Indiani osvojila je gledatelje širom svijeta zahvaljujući savršenoj kombinaciji nostalgije, misterija, horora i emocije.

Braća Matt i Ross Duffer, tada relativno nepoznati scenaristi i redatelji, stvorili su seriju kao ljubavno pismo osamdesetima, razdoblju kada su filmovi Stevena Spielberga, Johna Carpentera i Stephena Kinga definirali žanr fantastike.

Radnja prve sezone započinje nestankom dječaka Willa Byersa, dok njegova majka Joyce (Winona Ryder) i skupina prijatelja otkrivaju paralelni svijet Upside Down, mjesto koje je istovremeno zastrašujuće i fascinantno. Njima se pridružuje i tajanstvena djevojčica Eleven (Millie Bobby Brown), s nadnaravnim sposobnostima, koja postaje simbol čitave serije.

"Stranger Things" je lansirao karijere čitave nove generacije mladih glumaca – od Finna Wolfharda i Gatena Matarazza do Sadie Sink i Caleba McLaughlina. Uz njih, serija je doživjela povratak ikone 80-ih, Winone Ryder, te sjajne uloge Davida Harboura kao šerifa Jima Hoppera i Natalije Dyer i Charlieja Heatona kao tinejdžerskog para koji istražuje mračne tajne Hawkinsa.

Kako su likovi rasli, tako su i teme serije postajale ozbiljnije, prelazeći od dječje avanture prema priči o identitetu, traumi, odrastanju i gubitku. "Stranger Things" je ubrzo prestala biti samo serija – postala je brend. Teme iz serije, likovi i motivi pronašli su put do društvenih mreža, merchandisea i globalne kulture, a pjesme koje su se našle kao soundtrack doživjele su novu popularnost poput "Running Up That Hill" Kate Bush i "Master of Puppets" grupe Metallica.

Međutim, koliko ima i pohvala, tu ima i kritika. U vremenima kada se više troši na specijalne efekte, između sezona zna proći i nekoliko godina, što se može najbolje vidjeti i prema glumcima. Kada je izašla prva sezona, Millie Bobby Brown je imala samo 12 godina, a dolaskom pete sezone ima 21 godinu, udana je i majka djevojčice koju je posvojila.

Sadie Sink se kao Max pridružila u drugoj sezoni kada je imala 14 godina, a u međuvremenu je postala jedna od najtraženijih mladih zvijezda i glumila je u kratkom filmu "All Too Well: The Short Film", koji je pratio pjesmu Taylor Swift "All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)". David Harbour je te 2016. bio slobodan nakon prekida s kolegicom Julijom Stiles, bio kratko s Alison Sudol, a na koncu se oženio za pjevačicu Lily Allen, s kojom je bio sve do zime 2024., kada je otkriveno da se razvode, a ona ga je prozvala na svom novom albumu.

Winona Ryder je ponovno pronašla svoju sreću u glumačkim projektima, a nedavno smo ju mogli gledati u nastavku hit filma "Bubimira". Joe Keery isprva je bio samo epizodist, no njegovu ulogu su proširili u drugoj sezoni. Danas se uz glumu bavi i glazbom pod imenom Djo, a pjesma "End of Beginning", koji je originalno objavio 2022., zbog TikToka je postala viralna te sada ima preko 1,78 milijardu streamova na Spotifyju.

Uz serije "Kuća od karata" i "Kruna", "Stranger Things" je bio jedan od prvih većih hitova Netflixa, koji je poslije uspjeha počeo sa sve raskošnijim i odvažnijim projektima. Ipak, mnogi će kritizirati kako je previše vremena prošlo između dviju sezona, što bi utjecalo na radnju. Ipak, "Stranger Things" se pokazala dostojnim predstavnikom horora i trilera, čime je privukao pažnju novih generacija ljubitelja serija i filmova u kojima će se pregrmiti radnja i čekanje nauštrb specijalnih efekata.

Koliko su se glumci izmijenili u ovih deset godina, pogledajte u fotogaleriji.

