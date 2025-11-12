Slažete li se da je izdanje u maloj crnoj haljini jedno od najboljih naše influencerice?

Naša influencerica oduševila je elegantnim, ali odvažnim izdanjem koje su pratitelji proglasili pravim modnim pogotkom.

Naša influencerica Meri Goldašić najnovijim izdanjem podigla je temperaturu na Instagramu.

U elegantnoj crnoj mini-haljini neobičnog kroja koja ističe figuru, Meri je spojila klasičnu sofisticiranost s dozom modne drskosti.

Haljina s visokim ovratnikom i voluminoznim donjim dijelom savršeno je pratila liniju tijela, dok su prozirne crne najlonke i visoke štikle dodatno naglasile njezinu ženstvenost i noge iz snova.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Look je zaokružila s nekoliko upečatljivih prstenova, glamuroznim make-upom i razbarušenim kovrčama koje su dodatno pojačale wow-efekt cijelog stylinga.

Komplimenti su se, kao i uvijek, nizali jedan za drugim.

''Lijepo je vidjeti lijepo'', ''Najljepši look dosad, prelijepa'', ''Jako zgodna'', ''Maco'', ''Prelijepa žena'', ''Žena zmija'', ''Ovo mi je možda tvoj najdraži look ikad'', ''Auh, ženo'', ''Duge noge'', ''Nerealno koliko si lijepa žena'', ''Meri zvana avion'', ''Koliko si lijepa'', ''Lutka'', ''Bomba od žene'', dio je komentara s Instagrama.

Je li ovo Merino najbolje izdanje dosad? Da, brutalno izgleda

Ne, ima ona i boljih izdanja Da, brutalno izgleda

Ne, ima ona i boljih izdanja Ukupno glasova:

I nedavno je Meri skupila brojne komplimente izdanjem u bombastičnoj crvenoj haljini. Više o tome pisali smo OVDJE.

A kako izgledaju brat i sestra naša influencerice pogledajte OVDJE.

