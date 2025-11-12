Stipe Drviš i fatalna brineta pohvalili se novom životnom avanturom!

Stipe Drviš na društvenim se mrežama javio s Havaja, a tamo mu društvo pravi fatalna brineta s kojim ga se povezuje.

Bivši svjetski boksački prvak u poluteškoj kategoriji, Stipe Drviš, i nakon razvoda od supruge Erike Komel 2021. godine, ostao je zanimljiva figura javnosti – osobito kada je riječ o njegovu privatnom životu.

Već neko vrijeme prati ga se u društvu atraktivne brinete, što je potaknulo brojne špekulacije o novoj vezi.

Iako je ranije izjavio da je riječ samo o prijateljici, fotografije koje objavljuje na Instagramu pričaju možda drugačiju priču. Zajednički trenuci, osmijesi i prisnost govore više nego riječi.

Sada su otputovali na Havaje, a Stipe se prekrasnim prizorima pohvalio na mrežama. Zajedno su pozirali uz idiličan pogled.

Ime ove brinete, koja poglede privlači i svojim izgledom, je Nikolina Tarčuki, a poznato je da je ona direktorica jedne agencije za promet nekretninama. Zajedno su već putovali svijetom.

Više o njima pisali smo OVDJE.

Inače, Stipe sa bivšim suprugom ima kćer Lanu, a kako ona izgleda pogledajte OVDJE.

