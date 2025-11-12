Čarolija tajlandske tradicije: Naša misica zablistala u egzotičnom okruženju!

Miss Hrvatske uživa u nezaboravnom iskustvu u Tajlandu, spajajući ljepotu, kulturu i emociju.

Miss Hrvatske Laura Gnjatović otputovala je u Tajland, gdje sudjeluje u aktivnostima vezanima za svjetski izbor ljepote.

No osim priprema Laura koristi svaki trenutak kako bi uživala u egzotičnoj atmosferi i bogatoj kulturi te zemlje, a sve to dijeli sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Na fotografijama, koje su oduševile obožavatelje, Laura blista u elegantnoj večernjoj haljini ukrašenoj zlatnozelenim šljokicama, dok ponosno nosi lentu s natpisom "Croatia". Pozirala je ispred raskošnog tradicionalnog tajlandskog hrama u sklopu kulturnog kompleksa Siam Niramit.

Galerija 25 25 25 25 25

Pogledaji ovo Celebrity Rijedak izlazak bivšeg vatrenog nakon tragedije zbog koje se povukao iz javnosti

''Aktivnosti i zabava se nastavljaju – putovanje ide dalje! Prava je čast i blagoslov biti dio ovog nezaboravnog iskustva'', napisala je prekrasna Zadranka.

U društvu lokalnih domaćina i drugih kandidatkinja Laura je pokazala koliko cijeni različitosti i otvoreno uživa u novim iskustvima.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Na jednoj od fotografija pozira s domaćinima u narodnim kostimima, dok se na drugima vidi kako s osmijehom pozdravlja posjetitelje i sudjeluje u tradicionalnim gestama.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Osim što je ostavila snažan vizualni dojam, Laura je pokazala i samouvjeren stav, eleganciju i prirodnu ljepotu.

Pogledaji ovo Celebrity Isti tata! Chef Vukadin na snimanje MasterChefa doveo najslađeg gosta

''Ikona'', ''Prekrasne djevojke'', ''Ti si naša kraljica Europe'', ''Ti si pobjednica'', ''Oduzimaš mi dah'', ''Ljepotica, vjerujemo u tebe'', ''Wow, lijepa žena'', dio je komentara s društvenih mreža.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Laura Gnjatović i Chandini Baljor - 2 Foto: Instagram

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 5 Foto: PR

OVDJE pogledajte kako se naša misica snašla u ulozi voditeljice.

Ono čime se sve bavi naša Laura ostavlja bez riječi! Detalje pročitajte OVDJE.

1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Celebrity Pogled vrijedan milijun dolara! Maja i Šime u provodu života osvojili Dubai

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Zanimljivosti Tko je njemačka ljepotica iz hit-serije koja osvaja crvene tepihe i internet?

Pogledaji ovo Celebrity Antonio Detić nakon ispadanja iz MasterChefa priznao o čemu sanja već godinama