Antonio Detić nakon ispadanja iz MasterChefa priznao o čemu sanja već godinama

Nakon što je napustio MasterChef kuhinju, Antonijo Detić iskreno je progovorio o svom iskustvu u popularnom showu. Iako mu je bilo žao što nije ostao dulje, priznaje da je ponosan na postignuto, zahvalan na iskustvu i spreman za nove kulinarske izazove koji ga tek čekaju.

Iako se oprostio od MasterChef kuhinje, Antonijo Detić iz emisije je otišao uzdignute glave i s osmijehom. U razgovoru za nas otkrio je kako gleda na cijelo iskustvo, što je naučio o sebi i zašto mu je ovo tek početak kulinarskog puta.

Kad je shvatio da napušta natjecanje, Antonijo priznaje – nije mu bilo lako.

''Bilo mi je jako žao jer znam da imam još puno toga za pokazati'', rekao je iskreno.

Ipak, s odmakom priznaje da je ponosan na ono što je postigao.

''Ciljao sam nešto više, ali sam jako zadovoljan što sam došao do top 15. To je ipak ogroman uspjeh''.

Antonio Detić, MasterChef - 5 Foto: Nova TV

Za razliku od mnogih kandidata, stres i kamere ga nisu previše mučili.

''Nisam imao osjećaj da je nešto bilo teško. Jednostavno sam se prilagodio svakoj situaciji – kao i na cesti, samo voziš i ideš dalje''.

O odnosu sa žirijem govori smireno i bez pretenzija.

''Nismo imali previše kontakta osim kod kušanja, ali sve je bilo korektno. Komentari koje sam dobivao bili su fer, a meni je to najvažnije''.

Antonio Detić, MasterChef - 4 Foto: Nova TV

Antonio Detić, MasterChef - 3 Foto: Nova TV

Na pitanje što mu je najviše ostalo u sjećanju, izdvaja jednostavnu, ali snažnu poruku.

''Ponekad je manje zapravo više. Ne treba forsirati stvari samo da bi dokazao koliko znaš''.

Atmosfera među kandidatima, kaže, bila je iznenađujuće dobra.

''Sa svima sam bio dobar i s većinom sam i danas u kontaktu. Nije bilo trzavica, stvarno smo funkcionirali kao prava ekipa''.

Ako bi trebao nekoga posebno izdvojiti, kaže da bi to ipak bio žiri – i to zbog odluka koje su ga, kako priznaje, ponekad znale iznenaditi.

''Da, neke odluke žirija su me znale iznenaditi, ali i to je dio igre''.

A kome želi pobjedu?

''Mislim da svi koji su došli ovako daleko zaslužuju pobjedu. U ovoj fazi sve ovisi o sitnicama i o tome tko ima bolji dan''.

Od izlaska iz emisije, Antonijo priznaje da ga ljudi sve češće zaustavljaju.

''Da, počela su prepoznavanja. Lijep je osjećaj kad te ljudi prepoznaju po nečemu što voliš raditi''.

Antonio Detić, MasterChef - 8 Foto: Nova TV

No pravi fokus mu je i dalje – kuhanje.

''Planovi već postoje i u procesu su. Nastavljam u kulinarskim vodama, to je sigurno''.

Otkrio nam je i da ima jedan dugogodišnji san:

Antonio Detić, MasterChef - 11 Foto: Nova TV

Antonio Detić, MasterChef - 10 Foto: Nova TV

''Već dugo želim imati food truck. Sad nakon MasterChefa vjerujem da će se taj san i ostvariti''.

Na kraju, Antonijo ističe da mu je sudjelovanje u showu donijelo dragocjeno iskustvo i nove ljude.

''Ovo mi je bilo zanimljivo i korisno iskustvo. Svatko tko voli kuhanje i ima hrabrosti – neka se prijavi. Vrijedi probati''.

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Srpski slavuj javno izjavio ljubav supruzi, koju je zamalo izgubio zbog ovisnosti

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Zanimljivosti Odvažna misica osvojila krunu! Tko je ljepotica koja je svojim talentom šokirala žiri?