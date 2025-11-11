Srpski slavuj javno izjavio ljubav supruzi, koju je zamalo izgubio zbog ovisnosti

Peđa Jovanović nježnim je riječima obilježio suprugin rođendan i podsjetio koliko je puta bila njegova snaga kad je sam posustao.

Peđa Jovanović, srpski pjevač koji će u veljači zapjevati u zagrebačkoj Areni, posvetio je emotivnu objavu svojoj supruzi Ani na Instagramu.

Naime, podijelio je romantičnu fotografiju na kojoj pozira u zagrljaju sa suprugom, a oboje nose bijele modne kombinacije. Otkrio je i da je Ani rođendan.

Peđa Jovanović - 3 Foto: Milan Maricic/ATAImages/Pixsell

Galerija 29 29 29 29 29

''Kažu da se na greškama uči! Mi muškarci često mislimo da smo jaki i da sve znamo, a ustvari... nismo ni svjesni gdje sve curimo i onda griješimo baš tamo gdje najviše boli. Zapostavljamo one koji nas najviše vole, dajemo prioritet nekakvim glupostima i tek kasnije, često i prekasno, shvatimo što smo izgubili. Ja sam imao tu sreću da jedna žena ostane pored mene. Danas je njen dan i želim joj reći hvala! Za svaku šutnju kada sam bio težak, za svaki osmijeh kad mi je trebalo svjetlo, za sve godine strpljenja, snage i ljubavi. Sretan rođendan, moja damo! Tvoj mir je moje utočište, a tvoja sreća moj cilj'', napisao je na Instagramu.

Inače, par je zajedno 17 godina i zajedno imaju troje djece. Srpski slavuj, kako ga od milja nazivaju, otvoreno je govorio o osobnim borbama, među njima je i problem s alkoholom. A upravo ga je ta ovisnost zamalo koštala braka.

Ana i Peđa Jovanović - 2 Foto: Instagram

Ana i Peđa Jovanović - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Kakav zaokret! Suprug Blanke Vlašić pohvalio se novim poglavljem u svom životu

Par je nekoliko puta prekidao i mirio se, a više o njihovoj ljubavnoj priči pisali smo OVDJE.

Ana Jovanović - 2 Foto: Instagram

Ana Jovanović - 6 Foto: Instagram

Ana Jovanović - 5 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je naša bivša ministrica koja je završila u zatvoru? Udala se sa samo 20 godina

Znate li da taj glazbenik, kojega Hrvatice obožavaju, ima brata blizanca? Više saznajte OVDJE.

Peđa Jovanović - 1 Foto: PR

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Modni detalj Mislava Oršića privukao pažnju, evo koliko je izdvojio za ovu luksuznu stvarčicu!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Livakovićeva supruga podijelila dosad neviđene prizore iz trudnoće!

Pogledaji ovo Celebrity Ostvario im se san! Nakon godina borbe osnivač Colonije i supruga objavili najljepšu vijest