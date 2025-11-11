Isti tata! Chef Vukadin na snimanje MasterChefa doveo najslađeg gosta

Stjepan Vukadin raznježio je pratitelje pojavivši se na snimanju MasterChefa sa sinčićem Gabrijelom.

Stjepan Vukadin, jedan od najomiljenijih članova žirija kulinarskog showa MasterChef, iznenadio je sve kada se na snimanju emisije pojavio u posebno društvu sa svojim sinčićem Gabrijelom.

Na fotografiji koja je raznježila pratitelje društvenih mreža, Stjepan pozira nasmijan, dok u naručju drži svog sina koji s jednakim oduševljenjem sudjeluje u atmosferi kulinarskog natjecanja. U dječjoj ruci plišana igračka, na tatinom licu ponos – prizor koji je istovremeno nježan i snažan.

"Jedna sa snimanja večerašnje epizode", napisao je u opisu.

Poznato je koliko je Vukadin predan obitelji, a ovaj trenutak dodatno potvrđuje koliko uživa u ulozi tate. Iako je inače fokusiran na tanjure kandidata, ovoga puta pažnja mu je bila potpuno usmjerena na svog malog "sous chefa".

Ova gesta pokazuje da i u užurbanom ritmu televizijske produkcije uvijek ima mjesta za one najvažnije – obitelj.

Pratitelji su brzinom munje ostavljali srca na objavljenu fotografiju.

