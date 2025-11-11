Alka Vuica otkrila čime se bavi njezin sin: ''Super je u tome i voli svoj posao''

Jedna od naših najpoznatijih pjevačica i autorica Alka Vuica, užarila je splitsku publiku na koncertu povodom 40 godina karijere. Našem Hrvoju Kroli otkrila je kako je bilo odrastati drugačija, kakva je kad je zaljubljena te koji glazbeni trenutak nikada neće zaboraviti.

U gradu podno Marjana emocije na maksimumu. Alka Vuica, pjevačica, autorica i kantautorica, čije pjesme traju desetljećima, ponovno je podignula publiku na noge. Koncert kao dio turneje, bez kalkulacije, samo glazba i zabava za pamćenje.



''Općenito je puno glazbenike iz Splita i hrvatska glazba ne bi bila ista da nema splitskih glazbenika. Mislim, oni su stvarno vrlo, vrlo bitni za hrvatsku glazbu i ostavili su puno traga. A evo ima i mladih i super mi je ta energija u Splitu. Ima nekih koji mi fale koji su zauvijek ne prežaljeni kao naš Dino, ali eto stižu mlade generacije i ja se nadam da će obilježiti hrv glazbu kao i njihovi prethodnici'', smatra Alka Vuica.



Njezin put nikad nije bio planski, ali je bio uporan i svoj. U šali kaže - od “slučajne pjevačice” do legende.



''Slučajno, da, nisam nikad planirala. Pjevati sam počela zapravo nekako kantautorski, jer sam pisala neke pjesme koje su bila izrazito samo moje, i Baja ga me zapravo nagovorio da počnem pjevati međutim, fakat, kad sam otpjevala ‘Laži me’, je zapravo prvi bio veliki hit ljudi nisu ni znali ko to pjeva, a bila je pjesma već hit'', govori Alka.

Njezini hitovi, kao što su 'Danas sam luda', 'Gdje Dunav ljubi nebo', 'Hajde da ludujemo', 'Laži, laži me', 'Varalica' samo su neke od pjesama koje stvaraju most među generacijama.''Imam tu sreću da zapravo moje pjesme, onako, bake prenose na svoje kćeri, a onda kćeri na svoju djecu tako da ja često na koncertima znam imati tri generacije i meni je to predivno, znači da ih od malena truju sa Alkom'', kaže.Biti drugačiji nekad je to značilo borbu. Danas je to njezin zaštitni znak, autentičnost bez filtera.''Alkice ne boj se, ne boj se. Posebna si, drugačija. Idi svojim putem. Odrasla sam u neko vrijeme kad baš nije to bilo super biti drugačiji… u provincijskoj školi gdje su me isto maltretirali… Znači ja sam se baš borila… Možda sam danas tako drčna i svoja upravo zbog te borbe''.U životu joj je najdraža uloga majke. Sin Arian krenuo je Alkinim glazbenim stopama, ali ne kao pjevač.''Da, on je producent nije patnik, on je inženjer zvuka i bavi se time… Super je u tome i voli svoj posao. Ja sam jako sretna da on radi ono što voli… Završio srednju kiparsku, ali onda se ipak opredijelio za glazbu i otišao je u tom smjeru''.Za sebe kaže da je preromantična za ovaj svijet. Ljubav joj je pokretač, ali i najveći izazov, jer kad voli, voli cijelim bićem.''Ljubav postoji svuda oko nas, ali onu fazu zaljubljenosti mislim da sam prevazišla i da mi se to nikada neće dogoditi jer to je užas. Kad sam zaljubljena, ne vrijedim ništa. Ja sam preromantična za ovaj svijet, sve preuveličavam i jako se vezujem. Ne valjam zaljubljena nikako — možda jedino za papir i olovku'', govori Alka Vuica.Split je za energičnu pjevačicu mjesto prvog velikog uzleta. Tisuće glasova i suze - to je bio trenutak koji će Alka pamtiti cijeli život.''Na starom Hajdukovom stadionu nikad to neću zaboraviti imala sam užasnu tremu ‘Laži me’ je tek postala hit… Izašla sam van. Digla sam ruke. I bilo je preko 5000 ljudi. I svi su krenuli pjevati ‘Laži me’. Ja sam počela plakat. Osjećala sam se kao Mišo Kovač haha bilo je fantastično'', priznala je Alka.Četrdeset godina na sceni, bez filtera, bez kompromisa. Alka Vuica, žena koja se ne boji ni suza ni smijeha. Kad pjeva, ne glumi, i zato publika u njoj i dalje prepoznaje ono što glazba treba biti, čista emocija.

