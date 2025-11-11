Tko je misteriozni muškarac koji je izazvao požnju zbog zurenja u Kate Middleton?

Festival sjećanja u Londonu zasjenila je fotografija "misterioznog muškarca" koji zuri u Kate Middleton, a ispostavilo se da je riječ o njezinu privatnom tajniku, potpukovniku Tomu Whiteu.

Članovi britanske kraljevske obitelji okupili su se u Royal Albert Hallu na Festivalu sjećanja, no umjesto svečanog trenutka, pažnju javnosti ukrala je fotografija s misterioznim muškarcem koji, kako su mnogi primijetili, "zuri u Kate Middleton".

Na društvenim mrežama odmah su krenula pitanja: "Tko je tip gore lijevo koji se mršti na Catherine?", "Tko je tip iza vojvode od Gloucestera?" i "Zašto nosi medalje? Djeluje iznervirano." Neki su nagađali da je riječ o tjelohranitelju, dok su drugi pretpostavili da je riječ o njezinu osobnom asistentu.

Ispostavilo se da je muškarac zaista netko iz njezina najužeg kruga, a u pitanju je potpukovnik Tom White, bivši komandos i štitonoša kraljice Elizabete II., koji sada obnaša dužnost privatnog tajnika princeze od Walesa.

Njegova uloga uključuje vođenje rasporeda, organizaciju službenih angažmana te brigu o sigurnosti i logistici na javnim događanjima, gdje se redovito nalazi nekoliko koraka iza nje, upravo kao na fotografiji koja je izazvala toliku znatiželju.

Princ George prije par dana bio je prvi put uz majku na događaju koji nosi duboko značenje, a više o o tome pročitajte OVDJE.

