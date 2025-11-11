Pretraži
Tko je misteriozni muškarac koji je izazvao požnju zbog zurenja u Kate Middleton?

Piše I.G., Danas @ 20:44 Celebrity komentari
Kate Middleton Kate Middleton Foto: PR

Festival sjećanja u Londonu zasjenila je fotografija "misterioznog muškarca" koji zuri u Kate Middleton, a ispostavilo se da je riječ o njezinu privatnom tajniku, potpukovniku Tomu Whiteu.

Tko je misteriozni muškarac koji je izazvao požnju zbog zurenja u Kate Middleton?
