Znate li kako je nastao Severinin hit s kojim je otvorila koncerte u Areni?

Severina je u rasprodanoj Areni Zagreb otvorila koncert pjesmom "Moja stvar", kojom je podsjetila na svoju potragu za autentičnošću i glazbenim izražajem.

Ulaznica za drugu večer Severinina rasprodanog koncerta u Areni Zagreb tražila se danima unaprijed, a u do posljednjeg mjesta ispunjenoj dvorani, okupile su se tisuće i tisuće obožavatelja spremnih na još jedan moćan glazbeni doživljaj.

Severina u Areni Zagreb - 4 Foto: PR

Severina je večer otvorila u upečatljivom rockerskom outfitu, pjesmom "Moja stvar" iz 1996. godine, kojom je odmah podigla atmosferu i uspostavila energiju koja se održala do posljednjeg takta trosatnog spektakla.

Severina - 7 Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat

Severina - 8 Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat

Sada se pjevačica na Instagramu osvrnula na spomenutu pjesmu i ispričala kako je nastala.

"Album 'Moja stvar' iz 1996. bio je moj najNEprodavaniji album. Imala sam samo 24 godine i tila sam pobić od 'Dalmatinke', 'Palome Nere' i 'Trave zelene' za nečim novim... Napisala za njega većinu tekstova i tražila sam novu sebe. Uvijek. Bilo mi je bitno ne ostajati u jednoj ladici, nego kopat po sebi i ponovno se rađat. Baš je to dobra stvar. I baš zato sam s njom otvorila ova dva koncerta, jer 'ne govori što je za mene dobro, sva'ko svoje zna, mene ništa promijeniti neće, ja ću biti jaaa! Eeeeeej, to je mojaaa stvaaar...'", napisala je Seve.

Severina Foto: Severina/Instagram

