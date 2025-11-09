Severina u Areni emotivno reagirala na aktualna zbivanja u Splitu i Zagrebu: "Mi smo svi..."

Severina je na drugom koncertu u Areni emotivno reagirala na aktualna zbivanja u Splitu i Zagrebu, poručivši da se neće dopustiti širenje mržnje.

Tijekom drugog zagrebačkog koncerta u prepunoj Areni, Severina je u subotu navečer poslala snažnu poruku u vezi s prosvjedima u Splitu i događanjima u Zagrebu.

Usred izvedbe pjesme "Dalmatinka", podigla je bijelu majicu i poručila: "Ovako su Dalmacija i Split odgovorili na ono crnilo koje se nadvilo nad mojim gradom. Mi smo svi bila boja i nećemo im to dozvolit. Ni u Zagrebu ni nigdje drugdje."

Severina - 6 Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat

Severina u Areni Zagreb - 6 Foto: PR

Pogledaji ovo Celebrity Ministar Grlić Radman pod ruku je u šetnji špicom vodio suprugu, o kojoj je poznato samo jedno

Na kraju pjesme nastavila je emotivno: "Gospe moja i svi koji te istinski štuju, svi smo mi dica tog istog Boga. Mi smo svi isti, braćo i sestre, mi smo svi ista familija. Kad kukavice pod maskama prite nekoj dici u ime nacije, roda ili boje kože, znamo da prite svoj našoj dici. Ali ne znaju da ćemo se mi obraniti i sačuvati od bagre i u Zagrebu i u Splitu."

Severina - 5 Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat

Pogledaji ovo Celebrity Cristiano Ronaldo izjavio da je ljepši od Davida Beckhama: ''Ja sam cijeli paket''

Severina - 3 Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat

Severina - 7 Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat

Kao i večer prije, publiku je držala na nogama gotovo tri sata izvodeći svoje najveće hitove.

Galerija 26 26 26 26 26

Više o drugom koncertu u Areni Zagreb pročitajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Rijetki ovo mogu! Druga Severinina večer u Areni Zagreb bila je baš posebna

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Zanimljivosti Unuka slavnog nobelovca bila je simbol glamura, ali i žrtva obiteljskog prokletstva

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate li se vlasnice hita "Call Me Maybe? Pjevačica je podijelila veliku novost u svom životu!